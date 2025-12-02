Považovali ho za Maďara z Galanty. Mladík prvé roky na internáte preplakal, o miesto musel zabojovať - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Považovali ho za Maďara z Galanty. Mladík prvé roky na internáte preplakal, o miesto musel zabojovať
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Milujem ťa, písal Bartošovej na dvere. Hrušínského vnuk žije so ženou, ktorú uprednostnil pred divočinou

Petra Vlhová.

Nepohádali sa, ale rozchod ju preplieskal. Peťa Vlhová chce mať vedľa seba muža, ktorý znesie úspešnú ženu

Martina Schindlerová, opäť šťastná a uzdravená.

Ľudia odpadávali a spali jej pred bytom. Martina Schindlerová našla pokoj pri deťoch, ktoré učí dve veci

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Milujem ťa, písal Bartošovej na dvere. Hrušínského vnuk žije so ženou, ktorú uprednostnil pred divočinou

Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou

Po škandále nechcel vytiahnuť päty z domu. Jara Slávika zachránila Andrea, ktorá mu odpustila všetky kauzy

Ján Baláž a skupina Elán.

Keď uvidel Ráža po nehode, ani ho nespoznal. Ján Baláž nestratil nádej ani pri o 21 rokov mladšej Danke

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Milujem ťa, písal Bartošovej na dvere. Hrušínského vnuk žije so ženou, ktorú uprednostnil pred divočinou

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou

Po škandále nechcel vytiahnuť päty z domu. Jara Slávika zachránila Andrea, ktorá mu odpustila všetky kauzy

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní.

Nemôžem za to, že je o 150 rokov mladší! Hana Gregorová a Koptík sa držia osvedčeného receptu na lásku

SLEDUJE NÁS 206 996 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Považovali ho za Maďara z Galanty. Mladík prvé roky na internáte preplakal, o miesto musel zabojovať

Hádanka.
Hádanka. — Foto: Instagram/J.B., Freepik/starline

Bol malý, chudý a keď mal 16 rokov, všetci si mysleli, že má nanajvýš desať.

Keď jeho brat priniesol domov cédečko skupiny Rammstein, mladík z fotografie si jednu z ich piesní natoľko obľúbil, že si ju púšťal stále dookola. Zaobstaral si kvôli tomu elektrickú gitaru. Keď potom všetci odišli z domu, hral na nej tak nahlas, že im na dvere bytu začali klopať susedia, ktorí sa sťažovali na obrovský hluk.

Mladík z fotografie sa však vynašiel a gitaru so sebou zobral aj do kostola. Dekan si síce povzdychol, že niečo podobné v chráme ešte nezažil, no bystrý mládenec mal aspoň dobrú výhovorku. Musel predsa trénovať na nedeľné omše.

Spoznávate mladíka na fotografii?

Hádanka.
Hádanka. Foto: Instagram/J.B.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…