Považovali ho za Maďara z Galanty. Mladík prvé roky na internáte preplakal, o miesto musel zabojovať
Bol malý, chudý a keď mal 16 rokov, všetci si mysleli, že má nanajvýš desať.
Keď jeho brat priniesol domov cédečko skupiny Rammstein, mladík z fotografie si jednu z ich piesní natoľko obľúbil, že si ju púšťal stále dookola. Zaobstaral si kvôli tomu elektrickú gitaru. Keď potom všetci odišli z domu, hral na nej tak nahlas, že im na dvere bytu začali klopať susedia, ktorí sa sťažovali na obrovský hluk.
Mladík z fotografie sa však vynašiel a gitaru so sebou zobral aj do kostola. Dekan si síce povzdychol, že niečo podobné v chráme ešte nezažil, no bystrý mládenec mal aspoň dobrú výhovorku. Musel predsa trénovať na nedeľné omše.