Radosť vystriedali slzy a strach. Lucie Bílá a Radek už po desivých chvíľach dostali ten najkrajší dar
Partner speváčky musel podstúpiť vážnu operáciu.
Nedávno oslávili krásne výročie, no nemohli si ho užiť tak, ako chceli. Radosť Lucie Bílej a jej partnera Radka totiž vystriedali náročné chvíle plné strachu, neistoty a plaču, keď speváčkinmu partnerovi našli na mozgu nález a okamžite musel ísť pod nôž. Lucie po mimoriadne ťažkom období, keď musela maskovať svoju skutočnú náladu, ľuďom odkazuje jediné.
Radosť vystriedali slzy
Lucie Bílá nemala v minulosti príliš veľké šťastie na lásku, ale všetko sa zmenilo v okamihu, keď stretla Radka Filipiho. Výrazne mladšieho športovca spočiatku odmietala, svojim citom sa ale napokon ubrániť nedokázala.
Zaľúbený pár nedávno oslávil už desať spoločných rokov a pri tejto príležitosti speváčka zdieľala na svojom profile na sociálnej sieti aj milé a vtipné video so slovami: „Dnes je 10. výročie našej rodinky... 29.10. 2015 – 2025.“
Radosť z míľnika v ich vzťahu vystriedali mimoriadne ťažké chvíle, keď Radkovi úplnou náhodou objavili nález na mozgu. Musel preto podstúpiť vážnu operáciu. „Prosím, nezľaknite sa, ale mám pre vás správu, o ktorej som predtým nemala silu hovoriť... Šťastie je tak krehké,“ začala svoje rozprávanie Lucie Bílá.
Ďakujú lekárom aj Bohu
