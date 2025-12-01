Radosť vystriedali slzy a strach. Lucie Bílá a Radek už po desivých chvíľach dostali ten najkrajší dar - Dobré noviny
Radosť vystriedali slzy a strach. Lucie Bílá a Radek už po desivých chvíľach dostali ten najkrajší dar
Radosť vystriedali slzy a strach. Lucie Bílá a Radek už po desivých chvíľach dostali ten najkrajší dar

Lucie Bílá prežívala náročné chvíle.
Lucie Bílá prežívala náročné chvíle. — Foto: Instagram @ luciebila

Partner speváčky musel podstúpiť vážnu operáciu.

Nedávno oslávili krásne výročie, no nemohli si ho užiť tak, ako chceli. Radosť Lucie Bílej a jej partnera Radka totiž vystriedali náročné chvíle plné strachu, neistoty a plaču, keď speváčkinmu partnerovi našli na mozgu nález a okamžite musel ísť pod nôž. Lucie po mimoriadne ťažkom období, keď musela maskovať svoju skutočnú náladu, ľuďom odkazuje jediné.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Lucie Bílá (@luciebila)

Radosť vystriedali slzy

Lucie Bílá nemala v minulosti príliš veľké šťastie na lásku, ale všetko sa zmenilo v okamihu, keď stretla Radka Filipiho. Výrazne mladšieho športovca spočiatku odmietala, svojim citom sa ale napokon ubrániť nedokázala.

Lucie Bílá s bratom / Speváčka v súčasnosti
Prečítajte si tiež: Keď chcel otec biť brata, chránila ho vlastným telom. Lucie Bílá prežila aj časy, keď mala z bytu mučiareň

Zaľúbený pár nedávno oslávil už desať spoločných rokov a pri tejto príležitosti speváčka zdieľala na svojom profile na sociálnej sieti aj milé a vtipné video so slovami: „Dnes je 10. výročie našej rodinky... 29.10. 2015 – 2025.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Lucie Bílá (@luciebila)

Radosť z míľnika v ich vzťahu vystriedali mimoriadne ťažké chvíle, keď Radkovi úplnou náhodou objavili nález na mozgu. Musel preto podstúpiť vážnu operáciu. „Prosím, nezľaknite sa, ale mám pre vás správu, o ktorej som predtým nemala silu hovoriť... Šťastie je tak krehké,“ začala svoje rozprávanie Lucie Bílá.

Ďakujú lekárom aj Bohu

Dvojica oslávila desiate výročie, no namiesto radosti sa ich svet otriasol v základoch.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

