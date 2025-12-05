Spravte si lepší punč ako majú na vianočných trhoch. Vďaka cukrárke Klaudii ho máte hotový za pár minút - Dobré noviny
Spravte si lepší punč ako majú na vianočných trhoch. Vďaka cukrárke Klaudii ho máte hotový za pár minút
Spravte si lepší punč ako majú na vianočných trhoch. Vďaka cukrárke Klaudii ho máte hotový za pár minút

Klaudia a jej punč.
Klaudia a jej punč.

Obľúbený zimný nápoj má navyše aj bohatú históriu.

Prišiel december, vo viacerých slovenských mestách už ožívajú vianočné trhy a k nim neodmysliteľne patrí aj tradičný vianočný punč. Mnohí sú v tomto období ochotní za jeho špecifickou chuťou aj cestovať, ak k nim však nepatríte a punč by ste si oveľa radšej vychutnali v teple domova, inšpiráciu možno nájdete v tomto recepte.

Námorníkom nahrádzal pivo

Obľúbený nápoj, ktorý sa tradične spája s tými najkrajšími sviatkami v roku, má okrem iného aj bohatú históriu. Ako však býva zvykom, legiend o jeho pôvode je hneď niekoľko. Podľa jednej z nich je jeho názov odvodený od hindského slova „panch“, čo znamená „päť“ a odkazuje na základné ingrediencie, z ktorých sa punč pôvodne pripravoval - sladká zložka, kyslá zložka, alkohol, voda a korenie.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto.

Iná legenda hovorí, že punč mohli vymyslieť samotní námorníci a ak ho aj nevymysleli, takmer určite ho pili. V 17. storočí im vraj pri plavbách v teplejších vodách Indického oceánu príliš hustlo pivo a tak v momente, kedy konečne dorazili na breh, vymysleli úplne nový nápoj. Zložený bol z ingrediencií, ktoré v tejto oblasti našli, teda z citrusov, rumu a z korenia.

Nakoniec stačilo už len uvedomenie, že v zime dokáže punč zahriať a stal sa vianočnou klasikou. Ak však patríte k tým, ktorí si ho chcú okrem trhov vychutnať aj v pohodlí doma, pri jeho príprave sa môžete inšpirovať receptom od cukrárky Klaudie. „Tento robím doma už nejaký ten rok a vždy si všetci pochutnáme. Urobte si doma vôňu Vianoc,“ napísala na Instagrame, kde jej tvorbu sleduje viac ako 45-tisíc ľudí.

Domáci punč podľa Klaudie:

