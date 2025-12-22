Aby nik nezomrel, okolo stola dali reťaz. Etnologička Lazarčíková pripomenula zabudnuté slovenské tradície - Dobré noviny
Aby nik nezomrel, okolo stola dali reťaz. Etnologička Lazarčíková pripomenula zabudnuté slovenské tradície
Aby nik nezomrel, okolo stola dali reťaz. Etnologička Lazarčíková pripomenula zabudnuté slovenské tradície

Sedliacka izba v čase Vianoc, etnologička A. Lazarčíková
Sedliacka izba v čase Vianoc, etnologička A. Lazarčíková — Foto: Podjavorínkske múzeum v Novom Meste nad Váhom, archív A. Lazarčíkovej

Vianočné oblátky piekli muži. Malo to svoj dôvod.

Sekera pod stolom, reťaz okolo stola či symbolické prekrajovanie jabĺčka. Viete, čo tieto tradície znamenajú? Vianoce sa u nás vždy spájali s množstvom zvykov a rituálov, ktoré mali priniesť rodine pokoj, zdravie či prosperitu. O tom, ako kedysi vyzeralo štedrovečerné stolovanie a aké tradície sa na strednom Považí dodržiavali v nie tak dávnej minulosti, pre DOBRÉ NOVINY porozprávala etnologička Andrea Lazarčíková z Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

Sedliacka izba v čase Vianoc.
Sedliacka izba v čase Vianoc. Foto: Podjavorínske múzeum v Novom Meste nad Váhom, pobočka Trenčianskeho múzea v Trenčíne

„Pri štedrovečernom stole jedli všetci spolu. Pokiaľ bola ešte zaužívaná čierna kuchyňa, ktorá sa nachádzala v druhej izbe s vchodom do domu, ženy sa vo všedné dni – aj v nedeľu – najedli počas varenia. Pri stole obyčajne jedli len muži a deti. Počas štedrej večere však jedli všetci spolu, deti, muži, ženy, vo viacgeneračných a zmiešaných domácnostiach, starí rodičia, bratia a ich manželky s deťmi,“ osvetlila Andrea Lazarčíková.

Všetci pri jednom stole – výnimočný moment roka

Zaiste, Štedrý večer bol výnimočný vo viacerých ohľadoch. Na stredom Považí sa dodržiavalo množstvo tradícií, pričom od niektorých sa dodnes neupustilo. „Magický Štedrý večer je plný tradícií, ktoré sa viažu aj na samotnú štedrú večeru. Jedlo nieslo svoj symbolický význam a postupnosť chodov bola v rámci rodiny pevne stanovená podľa rodinnej tradície,“ uviedla etnologička.

Ilustračné foto, dobový autoportrét Leonarda Da Vinciho.
Prečítajte si tiež: Špeciálne koláčiky si pýtal každé ráno. Génius Da Vinci mal rád dobrotu, ktorú si môžete pripraviť aj vy

Štedrá večera sa začínala rodinnou liturgiou s požehnaním a spoločnou modlitbou. „Stolovanie bolo slávnostné a nastieralo sa aj pre zosnulého člena rodiny. Chlieb a vianočné oblátky mali zosobniť telo Ježiša Krista. Sviečka prinášala svetlo do ďalšieho života, pripomínala narodenie dieťaťa, Božieho Syna. Na Štedrý večer sa k prestieraniu niekedy pridávali predmety, ktoré by sme nečakali a mali mať výlučne magický význam,“ opísala Lazarčíková.

