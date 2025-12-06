Skutočným víťazom Farmy je Áron z Bratislavy. Nerieši seba a zachraňuje škôlku, ktorá dáva deťom šancu
V škôlke strávil celý deň a videom, ktoré z toho vzniklo, pozýva k pomoci aj svojich fanúšikov.
„Všetci utekali za spoluprácami a do salónov a ty? Ty si utekal pomáhať,“ ozýva sa zo sekcie komentárov pod videami Árona Erdélyiho. Rodený Bratislavčan, ktorý sa nedávno preslávil účinkovaním v reality šou Farma, sa totiž rozhodol svoj novonadobudnutý dosah využiť na to, aby pomáhal a mnohých tým dojal.
Vydal sa inou cestou
Áron žije odmalička na Slovensku a kúsok svojho temperamentu a šarmu zdedil po otcovi, ktorý pochádza z Etiópie. Posledné štyri roky vraj strávil v Holandsku, kde študuje marketingovú komunikáciu a manažment a práve tam sa rozhodol, že si účasť vo Farme, ktorú s kamarátom rád sledoval, vyskúša na vlastnej koži.
Po čase strávenom pred kamerami býva realita každého z účastníkov veľmi podobná. Prichádzajú prvé ponuky na spolupráce, propagovanie rôznych značiek a možnosť privyrobiť si úplne iným spôsobom, na aký boli doteraz zvyknutí. Áron sa však vydal iným smerom a namiesto toho, aby myslel na seba, pomáha tým, ktorí to potrebujú.
Strávil s nimi celý deň
Na sociálnych sieťach začal zdieľať videá z materskej škôlky Armády spásy PODO. S deťmi prišiel osobne stráviť čas a zároveň im pomôcť v tom, aby tu mohli aj naďalej rásť a napredovať. „Je to miesto, kde deti s rôznymi životnými príbehmi nachádzajú bezpečie, podporu a prijatie. Deti sa učia dôverovať, rozvíjať svoje talenty a veriť, že ich budúcnosť môže byť krásna. Žiaľ, pre kritický nedostatok financií sa im môžu dvere zavrieť,“ vysvetlil na Instagrame.