Skutočným víťazom Farmy je Áron z Bratislavy. Nerieši seba a zachraňuje škôlku, ktorá dáva deťom šancu
Petr Sepéši bol prvou láskou Ivety Bartošovej.

Nikdy som nepoznal takú dračicu, hovoril. Ivetu Bartošovú a Petra považovali za Rómea a Júliu 80. rokov

Ilustračná fotografia.

Nechcela byť zatrpknutá a o chorobe zaryto mlčala. Herečka Silvia Petöová verila v lásku až do konca

Princ Charles na Slovensku v novembri 2000 / Kráľ Karol III. v rozhovore so Slovenkou

Slovensko si veľmi dobre pamätám, šokoval kráľ Karol. Omrzli mu u nás ruky, na ľuďoch si všimol jednu vec

Ján Baláž a skupina Elán.

Keď uvidel Ráža po nehode, ani ho nespoznal. Ján Baláž nestratil nádej ani pri o 21 rokov mladšej Danke

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Milujem ťa, písal Bartošovej na dvere. Hrušínského vnuk žije so ženou, ktorú uprednostnil pred divočinou

Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou

Po škandále nechcel vytiahnuť päty z domu. Jara Slávika zachránila Andrea, ktorá mu odpustila všetky kauzy

Skutočným víťazom Farmy je Áron z Bratislavy. Nerieši seba a zachraňuje škôlku, ktorá dáva deťom šancu

Áron v materskej škole PODO.
Áron v materskej škole PODO. — Foto: Instagram/aronerdelyi

V škôlke strávil celý deň a videom, ktoré z toho vzniklo, pozýva k pomoci aj svojich fanúšikov.

„Všetci utekali za spoluprácami a do salónov a ty? Ty si utekal pomáhať,“ ozýva sa zo sekcie komentárov pod videami Árona Erdélyiho. Rodený Bratislavčan, ktorý sa nedávno preslávil účinkovaním v reality šou Farma, sa totiž rozhodol svoj novonadobudnutý dosah využiť na to, aby pomáhal a mnohých tým dojal.

Vydal sa inou cestou

Áron žije odmalička na Slovensku a kúsok svojho temperamentu a šarmu zdedil po otcovi, ktorý pochádza z Etiópie. Posledné štyri roky vraj strávil v Holandsku, kde študuje marketingovú komunikáciu a manažment a práve tam sa rozhodol, že si účasť vo Farme, ktorú s kamarátom rád sledoval, vyskúša na vlastnej koži.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Aron (@aronerdelyi)

Po čase strávenom pred kamerami býva realita každého z účastníkov veľmi podobná. Prichádzajú prvé ponuky na spolupráce, propagovanie rôznych značiek a možnosť privyrobiť si úplne iným spôsobom, na aký boli doteraz zvyknutí. Áron sa však vydal iným smerom a namiesto toho, aby myslel na seba, pomáha tým, ktorí to potrebujú.

Strávil s nimi celý deň

Na sociálnych sieťach začal zdieľať videá z materskej škôlky Armády spásy PODO. S deťmi prišiel osobne stráviť čas a zároveň im pomôcť v tom, aby tu mohli aj naďalej rásť a napredovať. „Je to miesto, kde deti s rôznymi životnými príbehmi nachádzajú bezpečie, podporu a prijatie. Deti sa učia dôverovať, rozvíjať svoje talenty a veriť, že ich budúcnosť môže byť krásna. Žiaľ, pre kritický nedostatok financií sa im môžu dvere zavrieť,“ vysvetlil na Instagrame.

