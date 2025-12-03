Po dvoch rozvodoch a smrti mamy bol na dne. Peter Batthyany je vďačný za Petru, pri ktorej uveril na lásku
Známy herec nevylučuje ani tretí sobáš.
„Chcete k ľuďom pristupovať s úprimnosťou, láskou, otvoreným srdcom a oni vám to pošliapu,“ vyznal sa úprimne Peter Batthyany, ktorý si odtrpel svoje. Kým našiel svoje šťastie, musel prekonať mnoho náročných chvíľ a odraziť sa odo dna. Životný príbeh herca, pre väčšinu ľudí známeho ako Banán či teta Márgit, totiž nie je ani zďaleka taký veselý ako jeho legendárne postavy z kultového seriálu Mafstory.
Po dvoch nevydarených manželstvách a smrti matky dostalo jeho psychické zdravie na frak a umelec dlhý čas iba tápal. Z televíznych obrazoviek sa stiahol do ústrania a prestal chodiť do spoločnosti. Nevychádzalo mu to ani vo vzťahoch, napokon sa to však obrátilo. Peter stretol Petru, inštruktorku autoškoly, a pri mladšej partnerke znova uveril na lásku.
Banán a teta Márgit
Rodák z Bratislavy pôvodne nechcel byť hercom, miloval totiž kone a chcel sa im venovať aj na profesionálnej úrovni. Študoval teda za džokeja a dlho sa potom zaoberal jazdením. Umelecké vlohy sa dostali k slovu po tom, ako u neho naplno prepukla láska k tancu. Batthyany sa v netradičnom štýle electric boogie stal úspešným tanečníkom a dotiahol to až na titul majstra Európy.
Herectvo ale napokon zvíťazilo a dnes mu väčšina ľudí nepovie inak než Banán či teta Márgit. Kultový televízny seriál Mafstory, ktorý parodoval slovenskú mafiu, vyniesol Petra Batthyanyho do hereckých výšin. No zatiaľ čo na obrazovkách stvárňoval komické postavy, v súkromí prežíval ťažké chvíle.
Naučila ho vnímať srdcom
Po dvoch nevydarených manželstvách a smrti matky sa ocitol na dne a jeho psychické zdravie dostalo zabrať. „Bolo to obdobie, keď som absolútne nemal chuť sa zabávať, napriek tomu som v tom čase celých šesť rokov v kuse rozosmieval ľudí po celom Slovensku. Bolo to naozaj zlé a vyčerpávajúce,“ vyznal sa úprimne pre Plus 7 dní herec, ktorý napokon skončil u psychológa.
Našťastie, nešlo o nič vážne, umelec bol jednoducho prepracovaný a vyčerpaný. Ako však priznal, mama ho v živote naučila istým morálnym zásadám a kvôli nim zakúsil v nekompromisnom prostredí šoubiznisu aj nepríjemné chvíle. „Život ma naučila vnímať srdcom. Niekedy som si hovoril, že som asi veľmi naivný, keď si myslím, že láska a city sú najdôležitejšie a že si s nimi vystačím. Inak ale žiť neviem ani nechcem. Zažil som si kvôli tomu veľa nepríjemností,“ priznal Peter Batthyany.