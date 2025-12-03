Po dvoch rozvodoch a smrti mamy bol na dne. Peter Batthyany je vďačný za Petru, pri ktorej uveril na lásku - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Po dvoch rozvodoch a smrti mamy bol na dne. Peter Batthyany je vďačný za Petru, pri ktorej uveril na lásku
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Princ Charles na Slovensku v novembri 2000 / Kráľ Karol III. v rozhovore so Slovenkou

Slovensko si veľmi dobre pamätám, šokoval kráľ Karol. Omrzli mu u nás ruky, na ľuďoch si všimol jednu vec

Držal ho pri živote a zháňal pomoc. Mladý hasič bol pri Kukumbergovi v momente, keď ho naozaj potreboval

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Katarína Balážiová / S partnerom Ariánom

Otec si po páde nepamätal, že je jeho dcéra. Moderátorka Becca dnes žiari pri o dekádu mladšom Ariánovi

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Milujem ťa, písal Bartošovej na dvere. Hrušínského vnuk žije so ženou, ktorú uprednostnil pred divočinou

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Princ Charles na Slovensku v novembri 2000 / Kráľ Karol III. v rozhovore so Slovenkou

Slovensko si veľmi dobre pamätám, šokoval kráľ Karol. Omrzli mu u nás ruky, na ľuďoch si všimol jednu vec

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou

Po škandále nechcel vytiahnuť päty z domu. Jara Slávika zachránila Andrea, ktorá mu odpustila všetky kauzy

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Milujem ťa, písal Bartošovej na dvere. Hrušínského vnuk žije so ženou, ktorú uprednostnil pred divočinou

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou

Po škandále nechcel vytiahnuť päty z domu. Jara Slávika zachránila Andrea, ktorá mu odpustila všetky kauzy

Ján Baláž a skupina Elán.

Keď uvidel Ráža po nehode, ani ho nespoznal. Ján Baláž nestratil nádej ani pri o 21 rokov mladšej Danke

SLEDUJE NÁS 206 992 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Po dvoch rozvodoch a smrti mamy bol na dne. Peter Batthyany je vďačný za Petru, pri ktorej uveril na lásku

Peter Batthyany našiel šťastie pri Petre.
Peter Batthyany našiel šťastie pri Petre. — Foto: Wikimedia Commons @TV JOJ, Instagram @peta_driver

Známy herec nevylučuje ani tretí sobáš.

„Chcete k ľuďom pristupovať s úprimnosťou, láskou, otvoreným srdcom a oni vám to pošliapu,“ vyznal sa úprimne Peter Batthyany, ktorý si odtrpel svoje. Kým našiel svoje šťastie, musel prekonať mnoho náročných chvíľ a odraziť sa odo dna. Životný príbeh herca, pre väčšinu ľudí známeho ako Banán či teta Márgit, totiž nie je ani zďaleka taký veselý ako jeho legendárne postavy z kultového seriálu Mafstory.

Po dvoch nevydarených manželstvách a smrti matky dostalo jeho psychické zdravie na frak a umelec dlhý čas iba tápal. Z televíznych obrazoviek sa stiahol do ústrania a prestal chodiť do spoločnosti. Nevychádzalo mu to ani vo vzťahoch, napokon sa to však obrátilo. Peter stretol Petru, inštruktorku autoškoly, a pri mladšej partnerke znova uveril na lásku.

Foto: Wikimedia Commons, TV JOJ

Banán a teta Márgit

Rodák z Bratislavy pôvodne nechcel byť hercom, miloval totiž kone a chcel sa im venovať aj na profesionálnej úrovni. Študoval teda za džokeja a dlho sa potom zaoberal jazdením. Umelecké vlohy sa dostali k slovu po tom, ako u neho naplno prepukla láska k tancu. Batthyany sa v netradičnom štýle electric boogie stal úspešným tanečníkom a dotiahol to až na titul majstra Európy.

Herectvo ale napokon zvíťazilo a dnes mu väčšina ľudí nepovie inak než Banán či teta Márgit. Kultový televízny seriál Mafstory, ktorý parodoval slovenskú mafiu, vyniesol Petra Batthyanyho do hereckých výšin. No zatiaľ čo na obrazovkách stvárňoval komické postavy, v súkromí prežíval ťažké chvíle.

Vľavo Peter Batthyany s dcérou Petrou, vpravo ako Teta Márgit zo seriálu Mafstory
Prečítajte si tiež: Strachoval sa o synčeka, ktorý takmer neprežil. Peter Batthyany prekonal ťažké obdobie aj vďaka dcére Petre

Naučila ho vnímať srdcom

Po dvoch nevydarených manželstvách a smrti matky sa ocitol na dne a jeho psychické zdravie dostalo zabrať. „Bolo to obdobie, keď som absolútne nemal chuť sa zabávať, napriek tomu som v tom čase celých šesť rokov v kuse rozosmieval ľudí po celom Slovensku. Bolo to naozaj zlé a vyčerpávajúce,“ vyznal sa úprimne pre Plus 7 dní herec, ktorý napokon skončil u psychológa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Banánko 🍌 (@peterbatthyanyofficial)

Našťastie, nešlo o nič vážne, umelec bol jednoducho prepracovaný a vyčerpaný. Ako však priznal, mama ho v živote naučila istým morálnym zásadám a kvôli nim zakúsil v nekompromisnom prostredí šoubiznisu aj nepríjemné chvíle. „Život ma naučila vnímať srdcom. Niekedy som si hovoril, že som asi veľmi naivný, keď si myslím, že láska a city sú najdôležitejšie a že si s nimi vystačím. Inak ale žiť neviem ani nechcem. Zažil som si kvôli tomu veľa nepríjemností,“ priznal Peter Batthyany.

Dávalo ho to dole

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…