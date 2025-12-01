Za svoju slávu vďačí aj nepríjemnému fyzikárovi. Spoznávate dievčinu, ktorá išla na talentovky z trucu?
Chcela byť veterinárkou, ale keď na hodine fyziky dostala štyri päťky, všetko sa zmenilo.
Dievčina z fotografie miluje mačky. V detstve boli dlho jej jedinými priateľmi, pretože na ulici, kde bývala, nemala žiadnych susedov, a tak sa ani nemala s kým hrať. Spoločnosť jej robilo len pätnásť chlpatých stvorení, ktoré sa jej neustále plietli pod nohami. Kým iné dievčatá sa hrali s bábikami, ona do šatočiek obliekala mačiatka, vozila ich v kočiari a zvieratám to vôbec neprekážalo. Všetko sa zmenilo, keď ich z veľkého domu vysťahovali do malého dvojizbového bytu.