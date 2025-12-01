Akú sumu má pápež na výplatnej páske? Možno vás prekvapí, že omnoho viac zarábajú napríklad kardináli - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Akú sumu má pápež na výplatnej páske? Možno vás prekvapí, že omnoho viac zarábajú napríklad kardináli
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Milujem ťa, písal Bartošovej na dvere. Hrušínského vnuk žije so ženou, ktorú uprednostnil pred divočinou

Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou

Po škandále nechcel vytiahnuť päty z domu. Jara Slávika zachránila Andrea, ktorá mu odpustila všetky kauzy

Ján Baláž a skupina Elán.

Keď uvidel Ráža po nehode, ani ho nespoznal. Ján Baláž nestratil nádej ani pri o 21 rokov mladšej Danke

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Milujem ťa, písal Bartošovej na dvere. Hrušínského vnuk žije so ženou, ktorú uprednostnil pred divočinou

Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou

Po škandále nechcel vytiahnuť päty z domu. Jara Slávika zachránila Andrea, ktorá mu odpustila všetky kauzy

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Ján Baláž a skupina Elán.

Keď uvidel Ráža po nehode, ani ho nespoznal. Ján Baláž nestratil nádej ani pri o 21 rokov mladšej Danke

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Táňa Pauhofová.

Prísna mama právnička jej nič neodpustila. Táňa Pauhofová dnes vie, prečo si nepamätá veľkú časť detstva

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Milujem ťa, písal Bartošovej na dvere. Hrušínského vnuk žije so ženou, ktorú uprednostnil pred divočinou

SLEDUJE NÁS 206 988 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Akú sumu má pápež na výplatnej páske? Možno vás prekvapí, že omnoho viac zarábajú napríklad kardináli

Pápež Lev XIV. / Ilustračná fotografia
Pápež Lev XIV. / Ilustračná fotografia — Foto: Oficiálny portrét pápeža; Freepik

Pápež František v minulosti pristúpil k znižovaniu platov.

Premýšľali ste niekedy nad tým, koľko vlastne zarába taký pápež? Po májovom zvolení Roberta Francisa Prevosta za hlavu katolíckej cirkvi narástol záujem verejnosti o praktické otázky spojené so životom Svätého Otca. Kde zvykne bývať a koľko dostane zaplatené? Podľa agentúry Associated Press pápež nedostáva žiadny oficiálny plat, no ako dodal Daily Mail, môže mať nárok na určitú sumu. Pápež František napríklad v minulosti odmietol akékoľvek peniaze, rozhodol sa pre skromnosť a pred svojou smrťou daroval všetky peniaze zo svojho účtu.

Peniaze musia slúžiť, nie vládnuť

Hlava katolíckej cirkvi a mestského štátu Vatikán nedostáva plat v tradičnom zmysle slova. Svätá stolica však hradí všetky pápežove potreby – bývanie v Apoštolskom paláci, stravu, oblečenie, osobný personál, bezpečnostnú ochranu, zdravotnú starostlivosť aj cestovanie. Hoci Vatikán nezverejňuje presné náklady na „starostlivosť o pápeža“, experti na vatikánske financie odhadujú, že táto suma môže dosahovať státisíce eur ročne. Veľa však záleží od „životného štýlu“ daného pápeža.

Pápež Lev XIV. so svojimi bratmi / Na balkóne Baziliky sv. Petra.
Prečítajte si tiež: Odmalička mu vraveli, že bude pápež. Súrodenci Leva XIV. si zaspomínali na detstvo s výnimočným bratom

Napríklad pápež František, ktorý ako člen Spoločnosti Ježišovej zložil sľub chudoby, odmietol bývať v honosnom Apoštolskom paláci, presťahoval sa do jednoduchšieho Domu svätej Marty, nepotrpel si na luxus a ešte aj tesne pred svojou smrťou vybral zo svojho účtu veľkú hotovosť, ktorú daroval.

Ako uviedla stanica NBC News, zo svojho osobného účtu vybral 200-tisíc eur, ktoré daroval na vyplatenie budovy, v ktorej fungovala továreň na cestoviny. Tá sa nachádza v areáli väznice pre mladistvých Casal Del Marmo v Ríme, ktorú pápež František niekoľkokrát navštívil a väzňom na Zelený štvrtok zvykol umývať nohy. Peniaze, ktoré daroval na splatenie pôžičky, mali pomôcť zamestnať ďalších ľudí a znížiť cenu vyrábaných cestovín. „Peniaze musia slúžiť, nie vládnuť,“ opakoval pápež František a mnohí sú zvedaví, aký postoj bude mať Lev XIV.

Kardináli zarábajú viac ako pápež

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…