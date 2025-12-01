Akú sumu má pápež na výplatnej páske? Možno vás prekvapí, že omnoho viac zarábajú napríklad kardináli
Pápež František v minulosti pristúpil k znižovaniu platov.
Premýšľali ste niekedy nad tým, koľko vlastne zarába taký pápež? Po májovom zvolení Roberta Francisa Prevosta za hlavu katolíckej cirkvi narástol záujem verejnosti o praktické otázky spojené so životom Svätého Otca. Kde zvykne bývať a koľko dostane zaplatené? Podľa agentúry Associated Press pápež nedostáva žiadny oficiálny plat, no ako dodal Daily Mail, môže mať nárok na určitú sumu. Pápež František napríklad v minulosti odmietol akékoľvek peniaze, rozhodol sa pre skromnosť a pred svojou smrťou daroval všetky peniaze zo svojho účtu.
Peniaze musia slúžiť, nie vládnuť
Hlava katolíckej cirkvi a mestského štátu Vatikán nedostáva plat v tradičnom zmysle slova. Svätá stolica však hradí všetky pápežove potreby – bývanie v Apoštolskom paláci, stravu, oblečenie, osobný personál, bezpečnostnú ochranu, zdravotnú starostlivosť aj cestovanie. Hoci Vatikán nezverejňuje presné náklady na „starostlivosť o pápeža“, experti na vatikánske financie odhadujú, že táto suma môže dosahovať státisíce eur ročne. Veľa však záleží od „životného štýlu“ daného pápeža.
Napríklad pápež František, ktorý ako člen Spoločnosti Ježišovej zložil sľub chudoby, odmietol bývať v honosnom Apoštolskom paláci, presťahoval sa do jednoduchšieho Domu svätej Marty, nepotrpel si na luxus a ešte aj tesne pred svojou smrťou vybral zo svojho účtu veľkú hotovosť, ktorú daroval.
Ako uviedla stanica NBC News, zo svojho osobného účtu vybral 200-tisíc eur, ktoré daroval na vyplatenie budovy, v ktorej fungovala továreň na cestoviny. Tá sa nachádza v areáli väznice pre mladistvých Casal Del Marmo v Ríme, ktorú pápež František niekoľkokrát navštívil a väzňom na Zelený štvrtok zvykol umývať nohy. Peniaze, ktoré daroval na splatenie pôžičky, mali pomôcť zamestnať ďalších ľudí a znížiť cenu vyrábaných cestovín. „Peniaze musia slúžiť, nie vládnuť,“ opakoval pápež František a mnohí sú zvedaví, aký postoj bude mať Lev XIV.