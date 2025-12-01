Naozaj sa bál, stáli pri nich všetci svätí. Samo Tomeček sa po dramatickom pôrode stal otcom bojovníka
Známy spevák má potomka s partnerkou Dominikou.
„Včerajší večer bol pre mňa naozaj nečakaný, kúzelný a čarovný. Najprv najťažší, neskôr najkrajší v mojom živote.“ Takéto boli prvé slová Sama Tomečka bezprostredne po pôrode jeho partnerky Dominiky, ktorá za dramatických okolností priviedla na svet ich prvého spoločného potomka. Spevákov syn, ktorý dostal netradičné meno, sa totiž narodil predčasne a ako umelec priznal na svojom profile na sociálnej sieti, o svoju životnú partnerku sa miestami naozaj veľmi bál.
Nevedel, čo ho čaká
Samo a Dominika sa stretli náhodne po tom, ako sa spevákovi rozpadlo niekoľkoročné manželstvo. Netrvalo dlho, keď sa obaja pochválili krásnou správou, že Dominika nosí pod srdcom ich prvé spoločné dieťatko. „Pod srdcom, celý náš vesmír. Náš zázrak,“ napísali v tom čase k záberom na sociálnej sieti, na ktorých bola Dominika už s tehotenským bruškom.
Ako spevák neskôr v rozhovore pre portál Najmama.sk prezradil, na príchod bábätka sa aj s partnerkou poctivo pripravovali. Samo si dokonca vopred zisťoval čo najviac informácií, keďže si bol vedomý toho, že to bude v jeho živote veľká zmena.
„Veľmi sa na to tešíme, ale je pravdou, že ja osobne ešte úplne neviem, čo ma čaká. Zisťujem si od všetkých kamarátov a známych rodičovské informácie a pýtam sa ich, ako si to mal vtedy, keď bol malý synček alebo malá dcérka,“ prezradil spevák, z ktorého je už podľa najnovších informácií čerstvý otec.