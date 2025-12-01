Naozaj sa bál, stáli pri nich všetci svätí. Samo Tomeček sa po dramatickom pôrode stal otcom bojovníka - Dobré noviny
Naozaj sa bál, stáli pri nich všetci svätí. Samo Tomeček sa po dramatickom pôrode stal otcom bojovníka
Naozaj sa bál, stáli pri nich všetci svätí. Samo Tomeček sa po dramatickom pôrode stal otcom bojovníka

Samo Tomeček sa stal otcom.
Samo Tomeček sa stal otcom. — Foto: Instagram @ samueltomecek (@ adamhusek_photography, @ alicaphotography)

Známy spevák má potomka s partnerkou Dominikou.

„Včerajší večer bol pre mňa naozaj nečakaný, kúzelný a čarovný. Najprv najťažší, neskôr najkrajší v mojom živote.“ Takéto boli prvé slová Sama Tomečka bezprostredne po pôrode jeho partnerky Dominiky, ktorá za dramatických okolností priviedla na svet ich prvého spoločného potomka. Spevákov syn, ktorý dostal netradičné meno, sa totiž narodil predčasne a ako umelec priznal na svojom profile na sociálnej sieti, o svoju životnú partnerku sa miestami naozaj veľmi bál.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Krommel (@dominikakrommel)

Nevedel, čo ho čaká

Samo a Dominika sa stretli náhodne po tom, ako sa spevákovi rozpadlo niekoľkoročné manželstvo. Netrvalo dlho, keď sa obaja pochválili krásnou správou, že Dominika nosí pod srdcom ich prvé spoločné dieťatko. „Pod srdcom, celý náš vesmír. Náš zázrak,“ napísali v tom čase k záberom na sociálnej sieti, na ktorých bola Dominika už s tehotenským bruškom.

Samo Tomeček v SuperStar / S partnerkou Dominikou
Prečítajte si tiež: Z jeho zoznamu nespĺňa jedinú vec. Samo Tomeček po preplakanom rozvode spoznal ženu, ktorej sa nebojí

Ako spevák neskôr v rozhovore pre portál Najmama.sk prezradil, na príchod bábätka sa aj s partnerkou poctivo pripravovali. Samo si dokonca vopred zisťoval čo najviac informácií, keďže si bol vedomý toho, že to bude v jeho živote veľká zmena.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Krommel (@dominikakrommel)

„Veľmi sa na to tešíme, ale je pravdou, že ja osobne ešte úplne neviem, čo ma čaká. Zisťujem si od všetkých kamarátov a známych rodičovské informácie a pýtam sa ich, ako si to mal vtedy, keď bol malý synček alebo malá dcérka,“ prezradil spevák, z ktorého je už podľa najnovších informácií čerstvý otec.

Bál sa o ňu

