Búchajú za oknom ohňostroje a váš psík šalie? Neutešujte ho, podľa vedcov iná taktika zaberá lepšie - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Búchajú za oknom ohňostroje a váš psík šalie? Neutešujte ho, podľa vedcov iná taktika zaberá lepšie
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Karel Šíp našiel šťastie pri Ive.

Dcérin tragický osud bol nočnou morou jeho života. Karel Šíp našiel pokoj pri Ive, s ktorou sa neháda

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Richard Müller s dcérou Emou a synom Filipom.

Syn mu nikdy neodpustil, čo urobil. Rišo Müller sa prvorodenému Filipovi nečuduje, dúfa len v jedno

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Richard Müller s dcérou Emou a synom Filipom.

Syn mu nikdy neodpustil, čo urobil. Rišo Müller sa prvorodenému Filipovi nečuduje, dúfa len v jedno

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Jozefína Zaukolcová.

Prečo ja, pýtala sa samej seba. Jožka Zaukolcová so susedom Miroslavom zvládli aj život bez detí

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

Katarína Nádaská / Ilustračný záber

Katarína Nádaská pre Dobré noviny: Na Vianoce som si brala deti, ktoré nik nechcel. Uvažovala som o adopcii

SLEDUJE NÁS 206 874 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Búchajú za oknom ohňostroje a váš psík šalie? Neutešujte ho, podľa vedcov iná taktika zaberá lepšie

Ilustračné foto
Ilustračné foto — Foto: unsplash.com/charlesdeluvio, Aritra Roy

Pokusy o upokojenie psa, keď sa bojí, môžu posilniť jeho úzkostlivé správanie.

Psy vystrašené silvestrovskými ohňostrojmi a petardami často hľadajú útechu u svojich pánov. Skáču im na kolená alebo sa držia ich nôh a zúfalo ich prosia, aby ich uchránili pred zdanlivým nebezpečenstvom. Utešovať ich však podľa odborníkov nie je práve najlepšie riešenie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Frankie🐕🌟 (@frankiethefrogdog1)

Keď sa naši domáci miláčikovia boja, pre väčšinu ľudí je prirodzené, že sa k nim správajú ako k malým deťom a snažia sa ich utešiť, hovorí doktor Stanley Coren, autor knihy Ako hovoriť so psom. „V prípade psov je to však nesprávne,“ konštatuje odborník vo svojom článku pre Psychology Today.

Foto: unsplash.com/Sydney Rae

Taktika, ktorá zaberá

Autor vo svojej práci vysvetľuje, že keď psa v prípade, že vonku burácajú ohňostroje, utešujeme, v skutočnosti je pravdepodobné, že nabudúce sa v podobnej situácii bude báť znova. On a ďalší odborníci preto odporúčajú skúsiť inú taktiku.

Prečítajte si tiež: Čo robiť, aby vás pes začal rešpektovať? Prekvapte ho svojím správaním, radí odborníčka

Viacerí veterinári a odborníci na správanie psov sa prikláňajú skôr k tomu, že by sme strachu našich zvieracích kamarátov nemali venovať prílišnú pozornosť. „Pokusy o upokojenie psa, keď sa bojí, môžu totiž posilniť jeho bojazlivé správanie,“ cituje organizáciu Humane Society Greater Miami, ktorá na Floride zabezpečuje adopcie zvierat, portál Treehugger.

Netreba to preháňať

Psy totiž často reagujú ako deti.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…