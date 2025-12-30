Búchajú za oknom ohňostroje a váš psík šalie? Neutešujte ho, podľa vedcov iná taktika zaberá lepšie
Pokusy o upokojenie psa, keď sa bojí, môžu posilniť jeho úzkostlivé správanie.
Psy vystrašené silvestrovskými ohňostrojmi a petardami často hľadajú útechu u svojich pánov. Skáču im na kolená alebo sa držia ich nôh a zúfalo ich prosia, aby ich uchránili pred zdanlivým nebezpečenstvom. Utešovať ich však podľa odborníkov nie je práve najlepšie riešenie.
Keď sa naši domáci miláčikovia boja, pre väčšinu ľudí je prirodzené, že sa k nim správajú ako k malým deťom a snažia sa ich utešiť, hovorí doktor Stanley Coren, autor knihy Ako hovoriť so psom. „V prípade psov je to však nesprávne,“ konštatuje odborník vo svojom článku pre Psychology Today.
Taktika, ktorá zaberá
Autor vo svojej práci vysvetľuje, že keď psa v prípade, že vonku burácajú ohňostroje, utešujeme, v skutočnosti je pravdepodobné, že nabudúce sa v podobnej situácii bude báť znova. On a ďalší odborníci preto odporúčajú skúsiť inú taktiku.
Viacerí veterinári a odborníci na správanie psov sa prikláňajú skôr k tomu, že by sme strachu našich zvieracích kamarátov nemali venovať prílišnú pozornosť. „Pokusy o upokojenie psa, keď sa bojí, môžu totiž posilniť jeho bojazlivé správanie,“ cituje organizáciu Humane Society Greater Miami, ktorá na Floride zabezpečuje adopcie zvierat, portál Treehugger.
Netreba to preháňať
Psy totiž často reagujú ako deti.