Stačí urobiť pár zmien a šťastnejší budete vy aj deti. Podľa odborníčky pomôže aj úplne banálna vec
Stačí urobiť pár zmien a šťastnejší budete vy aj deti. Podľa odborníčky pomôže aj úplne banálna vec

Ilustračné foto
Ilustračné foto — Foto: unsplash.com/Caroline Hernandez, Camille Minouflet

Už u päťročných detí je vďačnosť podľa vedcov spojená so šťastím.

Pozná to mnoho ľudí. Snažíte sa svojim deťom dať zo seba všetko, večer čo večer padáte unavený do perín, no vďaky od svojich ratolestí sa sotva dočkáte. Môže sa to javiť ako banalita, avšak nedostatok ocenenia má v skutočnosti výrazný vplyv na všetky naše vzťahy vrátane toho najdôležitejšieho – významne totiž ovplyvňuje aj vzťah k sebe samému.

Foto: freepik.com/DC Studio

Spojené so šťastím

Vďačnosť by sme si mali začať pestovať už od detstva, radia odborníci v moderných štúdiách. Aktuálne výskumy totiž potvrdzujú, že vďačné deti sú šťastnejšie, optimistickejšie a zvyknú poskytovať väčšiu podporu iným. Štúdia z roku 2019 publikovaná v časopise Journal of Happiness Studies potvrdila, že už u päťročných detí je vďačnosť spojená so šťastím.

Foto: unsplash.com/Jonathan Ramalho

Šťastní tínedžeri sú zasa podľa štúdie uverejnenej v časopise Psychological Assessment spokojnejší so svojím životom, dokážu využívať svoje silné stránky na zlepšenie života v komunite, viac sa venujú školským úlohám a záľubám a majú lepšie známky. Sú tiež menej závistliví, depresívni a materialistickí ako ich menej vďační rovesníci.

Esther Wojcicki / Susan, Anne a Janet Wojcicki
Prečítajte si tiež: Oceňovaná pedagogička vychovala z dcér milionárky. Držala sa iba piatich jednoduchých pravidiel

Vďačnosť zároveň odborníci spájajú s lepšou psychickou pohodou aj fyzickým zdravím. Vďační ľudia totiž preukázateľne lepšie spia a dožívajú sa vyššieho veku.

Čím skôr, tým lepšie

Na prežívanie vďačnosti nikdy nie je neskoro, ale čím skôr s tým začnete, tým viac benefitov v živote získate. Preto je dobré, ak sa ju pokúsite pestovať čo najskôr aj u vašich detí. Stačí, ak v každodennom živote urobíte niekoľko drobných zmien.

Časť 1 / 3
