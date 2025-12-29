Najsilnejšiu skúsenosť s Bohom zažil vďaka dcérke. Netradičný kňaz Miro tvorí videá na Instagrame - Dobré noviny
Dobré noviny
Najsilnejšiu skúsenosť s Bohom zažil vďaka dcérke. Netradičný kňaz Miro tvorí videá na Instagrame
Najsilnejšiu skúsenosť s Bohom zažil vďaka dcérke. Netradičný kňaz Miro tvorí videá na Instagrame

— Foto: Instagram @eastpriest

Obsah na sociálne siete tvorí v spolupráci s manželkou.

Na sociálnej sieti má takmer 19-tisíc fanúšikov, ktorým sa snaží cez paródie a úprimné obsahy ukázať, že aj kňaz môže žiť normálny život a túži porozumieť ľuďom okolo seba. Otec Miroslav Hamarčák, gréckokatolícky kňaz a správca farnosti Staškovce, ktorý je známy pod pseudonymom East Priest, v rozhovore pre Denník N priblížil, ako sa dostal k tvorbe obsahov na sociálne siete a prezradil, aké posolstvo by chcel ľuďom cez svoj účet na Instagrame sprostredkovať.

Foto: Instagram @eastpriest

Ako študent teológie bol členom gospelovej skupiny, s ktorou organizovali rôzne krížové cesty a koncerty. Už tam sa v Miroslavovi ozvala túžba zvestovať druhým myšlienku evanjelia ľudsky a s dôrazom na obyčajnosť.

Veľká skúška

Skutočné pohnutie však prišlo oveľa neskôr, keď sa im s manželkou narodila dcérka s Downovým syndrómom. „Prežívali sme vnútornú krízu, počas ktorej ma Boh usvedčil, že som to práve ja, kto sa potrebuje zmeniť, nie moja dcéra. Bola to moja najsilnejšia skúsenosť s pádom a Božou prítomnosťou, no manželke sa vtedy otvorili dvere do sociálneho života. Začala tvoriť videá pre rôzne organizácie, ktoré zabezpečovali rehabilitačné pobyty pre našu dcéru,“ povedal Miroslav pre Denník N.

Foto: Instagram @eastpriest a svetkrestanstva

Manželka sa napokon v nahrávaní a strihaní videí našla, čo pomohlo Miroslavovi rozvinúť svoju myšlienku na novú úroveň a spoločne sa rozhodli šíriť Božie slovo prostredníctvom krátkych neformálnych videí na sociálnych sieťach.

Boh nechce, aby sme žili v bubline

Dvojica sa túžila zamerať najmä na mladé publikum, preto sú aktívni práve na TikToku a Instagrame. „Ani Boh nechce, aby sme žili vo svojej bublinke v kostole, ale aby sme sa o to, čo nám dáva zažiť, delili s ostatnými,“ podotýka kňaz, ktorý za úspech celého projektu vďačí predovšetkým svojej milej.

