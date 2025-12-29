Najsilnejšiu skúsenosť s Bohom zažil vďaka dcérke. Netradičný kňaz Miro tvorí videá na Instagrame
Obsah na sociálne siete tvorí v spolupráci s manželkou.
Na sociálnej sieti má takmer 19-tisíc fanúšikov, ktorým sa snaží cez paródie a úprimné obsahy ukázať, že aj kňaz môže žiť normálny život a túži porozumieť ľuďom okolo seba. Otec Miroslav Hamarčák, gréckokatolícky kňaz a správca farnosti Staškovce, ktorý je známy pod pseudonymom East Priest, v rozhovore pre Denník N priblížil, ako sa dostal k tvorbe obsahov na sociálne siete a prezradil, aké posolstvo by chcel ľuďom cez svoj účet na Instagrame sprostredkovať.
Ako študent teológie bol členom gospelovej skupiny, s ktorou organizovali rôzne krížové cesty a koncerty. Už tam sa v Miroslavovi ozvala túžba zvestovať druhým myšlienku evanjelia ľudsky a s dôrazom na obyčajnosť.
Veľká skúška
Skutočné pohnutie však prišlo oveľa neskôr, keď sa im s manželkou narodila dcérka s Downovým syndrómom. „Prežívali sme vnútornú krízu, počas ktorej ma Boh usvedčil, že som to práve ja, kto sa potrebuje zmeniť, nie moja dcéra. Bola to moja najsilnejšia skúsenosť s pádom a Božou prítomnosťou, no manželke sa vtedy otvorili dvere do sociálneho života. Začala tvoriť videá pre rôzne organizácie, ktoré zabezpečovali rehabilitačné pobyty pre našu dcéru,“ povedal Miroslav pre Denník N.
Manželka sa napokon v nahrávaní a strihaní videí našla, čo pomohlo Miroslavovi rozvinúť svoju myšlienku na novú úroveň a spoločne sa rozhodli šíriť Božie slovo prostredníctvom krátkych neformálnych videí na sociálnych sieťach.
Boh nechce, aby sme žili v bubline
Dvojica sa túžila zamerať najmä na mladé publikum, preto sú aktívni práve na TikToku a Instagrame. „Ani Boh nechce, aby sme žili vo svojej bublinke v kostole, ale aby sme sa o to, čo nám dáva zažiť, delili s ostatnými,“ podotýka kňaz, ktorý za úspech celého projektu vďačí predovšetkým svojej milej.