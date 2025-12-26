Spálňová pohoda s láskami. Zuzana Kanócz ukazuje, že deti nemusia večery tráviť len pred televízorom - Dobré noviny
Dobré noviny
Spálňová pohoda s láskami. Zuzana Kanócz ukazuje, že deti nemusia večery tráviť len pred televízorom
Spálňová pohoda s láskami. Zuzana Kanócz ukazuje, že deti nemusia večery tráviť len pred televízorom

— Foto: Televízia JOJ, Instagram @zuzkakanocz

Známa herečka vychováva s partnerom Jurajom Lojom tri deti.

Vo výchove uprednostňujú netradičné veci a ich deti sa im za to možno jedného dňa poďakujú. Zuzana Kanócz a Juraj Loj patria v umeleckej brandži medzi najharmonickejšie páry a sú spolu už 20 rokov. Vychovávajú tri ratolesti, s ktorými si často užívaj poriadnu pohodu – napríklad netradičnou činnosťou pred spaním. Tú oceňujú dokonca aj psychológovia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzka Kanocz (@zuzkakanocz)

Očarila ho pokorou a skromnosťou

„Stretli sme sa už skôr, keď navštívila s kolegami moje absolventské predstavenie. Vtedy sme sa zarozprávali, porozumeli si. Potom sme sa rok nevideli. A po nástupe do Nitry sme sa znovu stretli,“ zaspomínal si pre portál iDNES Juraj Loj na časy, keď prišiel hrať do nitrianskeho divadla a stretol tam práve Zuzanu Kanócz.

Juraj Loj prezradil, čo podľa neho znamená byť mužom.
Prečítajte si tiež: Jedna vec sa v dnešnej spoločnosti považuje za slabosť. Juraj Loj priznal, čo pre neho znamená byť mužom

Priznal, že keď prišla do Nitry pracovať aj ona, k chodeniu do práce sa pridala aj citová hodnota. V tom čase už bola Zuzana známou filmovou aj divadelnou herečkou, no sláva jej podľa Juraja vôbec nestúpla do hlavy. Očarila ho svojou skromnosťou a úprimnou ľudskou pokorou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzka Kanocz (@zuzkakanocz)

Rozvíja detský mozog

Dnes sú v slovenskom šoubiznise aj umeleckom svete stabilným párom a vychovávajú tri deti – syna Lucasa a dcérky Izabelu a Leylu. Ratolesťami sa ich mama pochválila aj na sociálnej sieti, keď zdieľala zaujímavú fotografiu.

