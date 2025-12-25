V kritickom momente pochopil, že bol hlupák. Ján Lašák dal láske druhú šancu pri mladšej Romane - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
V kritickom momente pochopil, že bol hlupák. Ján Lašák dal láske druhú šancu pri mladšej Romane
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

Jiřina Bohdalová prehovorila o Radkovi Brzobohatom.

Počas života plakala len dva razy. Jiřina Bohdalová vie, že ak by im s Radkom vyšla jedna vec, neopustil by ju

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Juraj Rašla / Ilustračný obrázok

So ženou varia dve kapustnice, no jeho je unikátna. Juraj Rašla pre Dobré noviny prezradil svojský recept

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

SLEDUJE NÁS 206 907 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

V kritickom momente pochopil, že bol hlupák. Ján Lašák dal láske druhú šancu pri mladšej Romane

— Foto: Instagram/jan_lasak

Hokej bol preňho odmalička veľkou vášňou.

Hokej bol preňho odjakživa obrovskou vášňou. Nehral ho preto, aby sa stal vrcholovým športovcom, bola to jednoducho láska. Janko Lašák si v živote svoj úspech tvrdo vybojoval, no obete robil prirodzene. Preto keď dnes niekto v jeho prítomnosti konštatuje, že si pri tom každodennom tvrdom tréningu a skorom vstávaní nemohol poriadne užiť mladosť, len sa pousmeje. „Nemohol som mať krajšiu mladosť, nemohol som zažiť nič krajšie, ako som zažil,“ tvrdí v rozhovore pre portál Sportnet bývalý brankár, ktorý napokon dosiahol uznanie nielen v pracovnej sfére, ale podarilo sa mu splniť si sny aj v súkromí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa JL25 (@jan_lasak)

Odmalička bol živým dieťaťom. „Kde bola poznámka v škole, tam som bol, kde bola pochvala, aj tam som bol. A keď ma chceli rodičia potrestať, povedali mi, že nepôjdem na tréning. To pre mňa znamenalo veľa plaču a trápenia. No nakoniec mi to nikdy neurobili, vždy sa iba vyhrážali,“ priznal pred časom pre Sportnet Lašák, ktorý sa v detstve bláznil podobne ako jeho rovesníci: „Hrávali sme prehadzovanú cez prašiaky, lozili sme po rozostavaných budovách, naháňali sme sa, hrali sme futbal od rána do večera.“

Formoval ho už dvor

„Hrávali sme menší proti väčším, a keď ma väčší strčil, tak som si poplakal, zaťal som zuby a šiel som ho od nervov kopnúť,“ spomína si so smiechom na obdobie, ktoré ho pripravovalo na tvrdý boj o úspech na ľade. „Všetko, čo človek zažíval v reálnom živote, zažíval už na tom dvore. Či už to bol úspech alebo neúspech, fauly, krivda, neférovosť, víťazstvá, prehry. Prostredie nás formovalo a zoceľovalo,“ skonštatoval s odstupom rokov športovec, ktorý mal odmalička podporu celej rodiny.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Richard Lintner🍋 (@lintner_richard41)

„Otec mi po nociach zašíval výstroj a mal od veľkej ihly dopichané ruky, sestra sa musela obetovať, aby som ja mohol hrať, a keďže bola staršia o tri roky, vyšliapala mi cestu, ako to vždy robí starší súrodenec mladšiemu. Za to im patrí veľká vďaka,“ zdôraznil Ján. Približne v pätnástich zohrala významnú rolu v jeho živote aj prvá frajerka. „Či chceme alebo nie, chlapec sa vtedy môže dostať na hranu a bude chodiť ako slepý kôl po dvore. Ja som však mal v tomto šťastie,“ priznal po rokoch.

Ján Lašák tvorí s Romanou pár už niekoľko rokov. Vychovávajú spolu aj syna Mateja.
Prečítajte si tiež: Našiel svoje šťastie. Brankár Jano Lašák pokľakol pred milovanou Romanou a požiadal ju o ruku, píšu médiá

Tisíce nocí robil jednu vec

Úspech však podľa Janka závisí aj od ďalších faktorov – musíte mať šťastie aj na trénerov a musíte byť otvorený kritike. „Úspech závisí aj od toho, či dokážete prijímať kritiku a ste ochotný počúvať a posúvať sa ďalej, či ste ochotný prejsť mimo komfortnú zónu,“ ozrejmuje Lašák, ku ktorému podľa vlastných slov úspech prišiel aj vďaka jednej veci, ktorú robil bez prestávky snáď každú jednu noc.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 5
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…