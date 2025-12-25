V kritickom momente pochopil, že bol hlupák. Ján Lašák dal láske druhú šancu pri mladšej Romane
Hokej bol preňho odjakživa obrovskou vášňou. Nehral ho preto, aby sa stal vrcholovým športovcom, bola to jednoducho láska. Janko Lašák si v živote svoj úspech tvrdo vybojoval, no obete robil prirodzene. Preto keď dnes niekto v jeho prítomnosti konštatuje, že si pri tom každodennom tvrdom tréningu a skorom vstávaní nemohol poriadne užiť mladosť, len sa pousmeje. „Nemohol som mať krajšiu mladosť, nemohol som zažiť nič krajšie, ako som zažil,“ tvrdí v rozhovore pre portál Sportnet bývalý brankár, ktorý napokon dosiahol uznanie nielen v pracovnej sfére, ale podarilo sa mu splniť si sny aj v súkromí.
Odmalička bol živým dieťaťom. „Kde bola poznámka v škole, tam som bol, kde bola pochvala, aj tam som bol. A keď ma chceli rodičia potrestať, povedali mi, že nepôjdem na tréning. To pre mňa znamenalo veľa plaču a trápenia. No nakoniec mi to nikdy neurobili, vždy sa iba vyhrážali,“ priznal pred časom pre Sportnet Lašák, ktorý sa v detstve bláznil podobne ako jeho rovesníci: „Hrávali sme prehadzovanú cez prašiaky, lozili sme po rozostavaných budovách, naháňali sme sa, hrali sme futbal od rána do večera.“
Formoval ho už dvor
„Hrávali sme menší proti väčším, a keď ma väčší strčil, tak som si poplakal, zaťal som zuby a šiel som ho od nervov kopnúť,“ spomína si so smiechom na obdobie, ktoré ho pripravovalo na tvrdý boj o úspech na ľade. „Všetko, čo človek zažíval v reálnom živote, zažíval už na tom dvore. Či už to bol úspech alebo neúspech, fauly, krivda, neférovosť, víťazstvá, prehry. Prostredie nás formovalo a zoceľovalo,“ skonštatoval s odstupom rokov športovec, ktorý mal odmalička podporu celej rodiny.
„Otec mi po nociach zašíval výstroj a mal od veľkej ihly dopichané ruky, sestra sa musela obetovať, aby som ja mohol hrať, a keďže bola staršia o tri roky, vyšliapala mi cestu, ako to vždy robí starší súrodenec mladšiemu. Za to im patrí veľká vďaka,“ zdôraznil Ján. Približne v pätnástich zohrala významnú rolu v jeho živote aj prvá frajerka. „Či chceme alebo nie, chlapec sa vtedy môže dostať na hranu a bude chodiť ako slepý kôl po dvore. Ja som však mal v tomto šťastie,“ priznal po rokoch.
Tisíce nocí robil jednu vec
Úspech však podľa Janka závisí aj od ďalších faktorov – musíte mať šťastie aj na trénerov a musíte byť otvorený kritike. „Úspech závisí aj od toho, či dokážete prijímať kritiku a ste ochotný počúvať a posúvať sa ďalej, či ste ochotný prejsť mimo komfortnú zónu,“ ozrejmuje Lašák, ku ktorému podľa vlastných slov úspech prišiel aj vďaka jednej veci, ktorú robil bez prestávky snáď každú jednu noc.