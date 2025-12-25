Žiarlivec ju chcel uškrtiť uterákom, ale ona stihla utiecť. Nastenka prvý bozk v živote dostala od Ivana
Už ako štvorročná túžila byť krasokorčuliarkou a za svojím snom svedomito kráčala. O predstaviteľke legendárnej Nastenky z ruskej rozprávky Mrazík Natalji Sedychovej sa všade hovorilo ako o veľkom talente. Kamkoľvek prišla, ľudí doslova ohúrila. V súkromí však už také šťastie nemala.
Odmalička mala jasno
Natalja sa narodila v Moskve do rodiny inžinierky a vojaka z povolania, ju však lákalo celkom iné povolanie. V tom, čo chce v živote robiť, mala jasno už ako dieťa. Jedného dňa totiž sledovala v televízii súťaž v krasokorčuľovaní, ktorá ju veľmi zaujala. Hneď sa preto rozhodla, že sa stane krasokorčuliarkou a na rozdiel od iných dievčat s podobným snom ona ten svoj skutočne dosiahla. Zakrátko sa o nej dokonca hovorilo ako o veľkom talente a najmladšej krasokorčuliarke v ZSSR.
Aby toho nebolo málo, už ako šesťročná sa Natalja postavila i pred kameru – účinkovala v televíznej reklame a neskôr vo vzdelávacom filme o francúzštine a v roku 1963 si zahrala samu seba v snímke „Voľný kop“ zo športového prostredia. Nasledoval obrovský úspech na krasokorčuliarskom festivale, kde ako 15-ročná vystúpila s etudou na tému „Umierajúca labuť“ a svojím vystúpením tak zaujala, že jej režisér Alexander Rou obratom ponúkol hlavnú úlohu vo svojej pripravovanej rozprávke.
Na kasting sa vybrala tajne
Na kasting na svoju životnú rolu v Mrázikovi sa však Natalja vydala tajne, pretože vedela, že by rodičia s jej účinkovaním vo filme nesúhlasili. Režisér sa však za ňu napokon prihovoril a presvedčil ich. „Jednoduché jednanie to nebolo,“ cituje Roua portál CSFD.cz. Vďaka jeho intervencii sa však napokon zrodila Nataljina prvá a nezabudnuteľná rola.
Mladučká Natalja mala síce z toho, že ju Rou obsadil, obrovskú radosť, no stvárniť Nastenku pre ňu vôbec nebolo ľahké.