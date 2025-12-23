Vtedy o tom ešte nikto nevedel. Miloš Bubán má na vianočnú službu so Soňou Müllerovou zaujímavé spomienky
Známy lekár patril na televíznej obrazovke medzi dlhoročné hlásateľské stálice.
Je síce uznávaným gastroenterológom, ale televízni diváci ho poznajú predovšetkým v úlohe hlásateľa. Miloš Bubán sa z obrazoviek prihováral verejnosti dlhé roky, neskôr však z televízie odišiel a rozhodol sa, že život zasvätí pomoci iným. V rozhovore pre týždenník Nový Čas pre ženy si zaspomínal na niekdajšie vianočné služby v televízii a prezradil aj milú pikošku o bývalej kolegyni Soni Müllerovej.
Rodina a priatelia sú najväčší poklad
Chcel byť spevákom, no pohľad na zomierajúceho otca jeho životné plány rýchlo zmenil. Hoci sa narodil príliš skoro na to, aby ho pred zákernou rakovinou ubránil, už ako šesťročný vedel, že chce dlhší život dopriať aspoň iným. „Rodina a priatelia sú okrem zdravia najväčší poklad v živote,“ vyznal sa pre portál Senior Magazín niekdajší televízny hlásateľ.
Rozhodnutie pomáhať druhým mu podľa vlastných slov vydržalo až do nástupu na lekársku fakultu. „Na gymnáziu nám náš triedny vždy v septembri rozdal papiere, na ktoré sme mali napísať, kam chceme ísť ďalej a ja jediný z triedy som mu vždy odovzdal to isté – lekárska fakulta,“ hovorí a dodáva, že nadšenie z rozhodnutia stať sa gastroenterológom mu pretrvalo dodnes.
Hlásili už traja
Televízni diváci si ho však môžu pamätať aj v úlohe hlásateľa, keďže sa im dlhé roky prihováral z obrazoviek. Na toto obdobie má Miloš Bubán obzvlášť pekné spomienky a najmä na vianočné vysielanie. To malo podľa jeho slov neopakovateľnú a celkom inú atmosféru ako ostatné dni v roku.