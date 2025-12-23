Vtedy o tom ešte nikto nevedel. Miloš Bubán má na vianočnú službu so Soňou Müllerovou zaujímavé spomienky - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Vtedy o tom ešte nikto nevedel. Miloš Bubán má na vianočnú službu so Soňou Müllerovou zaujímavé spomienky
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Katarína Nádaská.

Po rozvode jej varí a upratuje. Katarína Nádaská sa s manželom rozišla, lebo nespĺňala parametre gazdinky

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Katarína Nádaská.

Po rozvode jej varí a upratuje. Katarína Nádaská sa s manželom rozišla, lebo nespĺňala parametre gazdinky

Juraj Rašla s manželkou Luckou.

Juraj Rašla pre Dobré noviny: Z Diany Mórovej sa mi triasli kolená. Až pri manželke mi to celé docvaklo

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Mama najznámejších slovenských štvorčiat: Toto si deti zapamätajú najviac. Netreba sa za ničím naháňať

SLEDUJE NÁS 206 918 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Vtedy o tom ešte nikto nevedel. Miloš Bubán má na vianočnú službu so Soňou Müllerovou zaujímavé spomienky

— Foto: Reprofoto YouTube/TV hlásatelia a hlásateľky, Instagram/muller.sona

Známy lekár patril na televíznej obrazovke medzi dlhoročné hlásateľské stálice.

Je síce uznávaným gastroenterológom, ale televízni diváci ho poznajú predovšetkým v úlohe hlásateľa. Miloš Bubán sa z obrazoviek prihováral verejnosti dlhé roky, neskôr však z televízie odišiel a rozhodol sa, že život zasvätí pomoci iným. V rozhovore pre týždenník Nový Čas pre ženy si zaspomínal na niekdajšie vianočné služby v televízii a prezradil aj milú pikošku o bývalej kolegyni Soni Müllerovej.

Miloš Bubán
Miloš Bubán Foto: gastroamb.sk

Rodina a priatelia sú najväčší poklad

Chcel byť spevákom, no pohľad na zomierajúceho otca jeho životné plány rýchlo zmenil. Hoci sa narodil príliš skoro na to, aby ho pred zákernou rakovinou ubránil, už ako šesťročný vedel, že chce dlhší život dopriať aspoň iným. „Rodina a priatelia sú okrem zdravia najväčší poklad v živote,“ vyznal sa pre portál Senior Magazín niekdajší televízny hlásateľ.

Laco Lučenič s rodinou
Prečítajte si tiež: Laco Lučenič: Po smrti Ninky som bol dokonale zaskočený, Lacko je napriek hendikepu najväčšou odmenou

Rozhodnutie pomáhať druhým mu podľa vlastných slov vydržalo až do nástupu na lekársku fakultu. „Na gymnáziu nám náš triedny vždy v septembri rozdal papiere, na ktoré sme mali napísať, kam chceme ísť ďalej a ja jediný z triedy som mu vždy odovzdal to isté – lekárska fakulta,“ hovorí a dodáva, že nadšenie z rozhodnutia stať sa gastroenterológom mu pretrvalo dodnes.

Hlásili už traja

Televízni diváci si ho však môžu pamätať aj v úlohe hlásateľa, keďže sa im dlhé roky prihováral z obrazoviek. Na toto obdobie má Miloš Bubán obzvlášť pekné spomienky a najmä na vianočné vysielanie. To malo podľa jeho slov neopakovateľnú a celkom inú atmosféru ako ostatné dni v roku.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…