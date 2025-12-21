Vie, že radosť dokáže urobiť aj vec za dve eurá. Helena Krajčiová sa pri darčekoch riadi zlatým pravidlom
Herečka má od detí požiadaviek habadej.
Aj ona svoje deti občas rozmaznáva, ale nie všetko, na čo ukážu prstom, napokon dostanú. Herečka Helena Krajčiová síce svojim ratolestiam dopraje, no kúpi im len to, čo spĺňa jedno dôležité kritérium.
Chce im dopriať krásne detstvo
Niekoľkonásobná držiteľka ceny OTO si svoju najväčšiu rolu zahrala až tesne pred štyridsiatkou, keď sa stala mamou malej dcérky Aniky. Helena Krajčiová potom o päť rokov neskôr ako 44-ročná priviedla na svet syna Kryštofa.
Od svojich rodičov sa naučila, že s deťmi sa zaobchádza s láskou a rešpektom. Rodičia po nej a sestrách nikdy nekričali, nezhadzovali ich a rovnaké detstvo chce dopriať aj svojim ratolestiam. Platí to aj počas najkrajších sviatkov roka.
Stačia aj drobné radosti
„Ja mám od rána požiadavky, čo kúpiť,“ smeje sa pre portál Interez herečka, ktorú deti s prosbami o kúpu toho či onoho príliš nešetria. Dobre však vedia, že mama si investíciu poriadne rozmyslí. Umelkyňa si aj sama veľmi rada spomína na detstvo, počas ktorého neraz na vlastnej koži zažila radosť z malého darčeka.