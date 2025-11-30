Nepohádali sa, ale rozchod ju preplieskal. Peťa Vlhová chce mať vedľa seba muža, ktorý znesie úspešnú ženu - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Nepohádali sa, ale rozchod ju preplieskal. Peťa Vlhová chce mať vedľa seba muža, ktorý znesie úspešnú ženu
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou

Po škandále nechcel vytiahnuť päty z domu. Jara Slávika zachránila Andrea, ktorá mu odpustila všetky kauzy

Ján Baláž a skupina Elán.

Keď uvidel Ráža po nehode, ani ho nespoznal. Ján Baláž nestratil nádej ani pri o 21 rokov mladšej Danke

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Jana z Československa sa vydala za sultána. O manželovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou

Po škandále nechcel vytiahnuť päty z domu. Jara Slávika zachránila Andrea, ktorá mu odpustila všetky kauzy

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Ján Baláž a skupina Elán.

Keď uvidel Ráža po nehode, ani ho nespoznal. Ján Baláž nestratil nádej ani pri o 21 rokov mladšej Danke

Vinczeovci.

Keď Adela príde domov, má popraté aj navarené. Viktor Vincze je otcom, ktorý zachraňuje rodinu

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Táňa Pauhofová.

Prísna mama právnička jej nič neodpustila. Táňa Pauhofová dnes vie, prečo si nepamätá veľkú časť detstva

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní.

Nemôžem za to, že je o 150 rokov mladší! Hana Gregorová a Koptík sa držia osvedčeného receptu na lásku

SLEDUJE NÁS 206 999 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Nepohádali sa, ale rozchod ju preplieskal. Peťa Vlhová chce mať vedľa seba muža, ktorý znesie úspešnú ženu

Petra Vlhová.
Petra Vlhová. — Foto: Instagram - @petravlhova13; Promo fotografie TV JOJ

Keď človek nájde sám seba, vyhral v živote, lebo nepotrebuje nikoho iného.

„Aké to je, keď tvoje telo zrazu prestane zvládať to, čo hlava ešte chce?“ To bola len jedna z mnohých otázok na telo, ktoré dostala Petra Vlhová v šou A SME TU od mladých redaktorov s autistickým spektrom. Našu najlepšiu lyžiarku prekvapila priamosť otázok, no aj ona sa snažila odpovedať úplne otvorene a bez pretvárky. V rozhovore prišlo aj na citlivú a pre ňu veľmi osobnú tému – vzťahy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Petra Vlhova (@petravlhova13)

Najťažšie obdobie

Olympijská víťazka aj držiteľka veľkého glóbusu prežila za posledné obdobie niekoľko životných rán – na svahu utrpela takmer fatálne zranenie a prekonala aj rozchod s dlhoročným partnerom Michalom.

Nórsky lyžiar Aleksander Aamodt Kilde a Mikaela Shiffrinová.
Prečítajte si tiež: Po náhlej tragédii takmer so všetkým sekla. Mikaelu Shiffrinovú zachránil Aleks, ktorý jej vrátil iskru

„Je veľmi náročné to akceptovať. Pre mňa osobne to bolo asi najťažšie obdobie v mojom živote aj kvôli tomu, čo sa mi stalo. Zastavila som sa a nemohla som robiť to, čo ma baví. Do toho prišla ďalšia vec v mojom súkromnom živote. Boli to teda dve veľké rany, s ktorými som musela bojovať. Na konci dňa vždy všetko zvládneš, ale je to náročné a musíš sa s tým nejako vysporiadať,“ odpovedala zvedavým redaktorom v šou A SME TU.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia JOJ (@tvjoj)

„Možno som aj vďačná, že sa to všetko stalo. Preplieskalo ma to a nachádzam samú seba. Keď športuješ a si stále vo svojom kolobehu, nemáš čas na seba. Tým, že som ostala doma a stratila som všetko, stratila som môj život. Nemohla som športovať, zároveň som stratila partnera, ostala som sama a začala som rozmýšľať, čo ďalej, lebo som stratila všetko a veľakrát som nevedela vydržať sama so sebou,“ pokračovala ďalej Petra.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Petra Vlhova (@petravlhova13)

Láska na prvý pohľad

Keď sa jej špeciálni redaktori opýtali, prečo sa rozišla s partnerom Michalom, opäť sa úprimne rozrozprávala.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…