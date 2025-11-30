Nepohádali sa, ale rozchod ju preplieskal. Peťa Vlhová chce mať vedľa seba muža, ktorý znesie úspešnú ženu
Keď človek nájde sám seba, vyhral v živote, lebo nepotrebuje nikoho iného.
„Aké to je, keď tvoje telo zrazu prestane zvládať to, čo hlava ešte chce?“ To bola len jedna z mnohých otázok na telo, ktoré dostala Petra Vlhová v šou A SME TU od mladých redaktorov s autistickým spektrom. Našu najlepšiu lyžiarku prekvapila priamosť otázok, no aj ona sa snažila odpovedať úplne otvorene a bez pretvárky. V rozhovore prišlo aj na citlivú a pre ňu veľmi osobnú tému – vzťahy.
Najťažšie obdobie
Olympijská víťazka aj držiteľka veľkého glóbusu prežila za posledné obdobie niekoľko životných rán – na svahu utrpela takmer fatálne zranenie a prekonala aj rozchod s dlhoročným partnerom Michalom.
„Je veľmi náročné to akceptovať. Pre mňa osobne to bolo asi najťažšie obdobie v mojom živote aj kvôli tomu, čo sa mi stalo. Zastavila som sa a nemohla som robiť to, čo ma baví. Do toho prišla ďalšia vec v mojom súkromnom živote. Boli to teda dve veľké rany, s ktorými som musela bojovať. Na konci dňa vždy všetko zvládneš, ale je to náročné a musíš sa s tým nejako vysporiadať,“ odpovedala zvedavým redaktorom v šou A SME TU.
„Možno som aj vďačná, že sa to všetko stalo. Preplieskalo ma to a nachádzam samú seba. Keď športuješ a si stále vo svojom kolobehu, nemáš čas na seba. Tým, že som ostala doma a stratila som všetko, stratila som môj život. Nemohla som športovať, zároveň som stratila partnera, ostala som sama a začala som rozmýšľať, čo ďalej, lebo som stratila všetko a veľakrát som nevedela vydržať sama so sebou,“ pokračovala ďalej Petra.
Láska na prvý pohľad
Keď sa jej špeciálni redaktori opýtali, prečo sa rozišla s partnerom Michalom, opäť sa úprimne rozrozprávala.