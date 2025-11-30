Fanúšičky si ho natáčali, ju stretol v rybníku. Martin Klinčúch prehovoril o láske s hereckou kolegyňou
Broňa je jeho svetom.
Obľúbený herec Martin Klinčúch patrí medzi najrýchlejšie stúpajúce hviezdy slovenského šoubiznisu. Hoci ho diváci spoznali najmä v markizáckom seriáli Pán profesor, naplno zažiaril v šou Tvoja tvár znie povedome, kde sa napokon stal víťazom. Odvtedy sa mu pracovné príležitosti len hrnú – hviezdil v seriáli Mama na prenájom a aktuálne sa objavuje v Dunaji, k vašim službám, kde si prvýkrát zahral aj negatívnu postavu. Ako teraz priznal pred kamerami, svoje šťastie našiel aj v súkromí.
Prenasledovanie očami
S pribúdajúcou popularitou prichádzajú aj situácie, na ktoré si musí herec pomaly zvykať. Ako prezradil, na ulici už nie je taký nenápadný ako kedysi.
„Zrazu som sa prešiel mestom a bolo. Nemôžem povedať, že je to veľmi komfortné, cítim tie pohľady,“ priznal pre Plusku. Niektoré fanúšičky ho oslovia odvážne, iné ho radšej „prenasledujú očami“. Martin však dodal, že jednoduché „ahoj, môžeme sa odfotiť?“ je pre neho vždy príjemnejšie ako tajné fotografovanie z diaľky.
Nielen pracovný život mu rozkvitá. V máji 2024 sa herec na sociálnych sieťach pochválil fotografiou so svojou priateľkou, herečkou Bronislavou Ištvánovou, ktorú diváci poznajú zo seriálov V zovretí, Prokurátorka či Mama na prenájom. K spoločnej fotografii vtedy napísal krátke, ale výstižné vyznanie: „Môj svet.“
Záhady vzťahu
Sympatický pár sa teraz prvýkrát ukázal pred kamerami spolu – v zábavnej relácii Záhady tela. Martin tam prezradil niekoľko „záhad“, ktoré ich spájajú.