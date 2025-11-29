Tieto syry škodia našim črevám. Gastroenterologičky radia, ktorým druhom sa radšej vyhnite - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Tieto syry škodia našim črevám. Gastroenterologičky radia, ktorým druhom sa radšej vyhnite
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou

Po škandále nechcel vytiahnuť päty z domu. Jara Slávika zachránila Andrea, ktorá mu odpustila všetky kauzy

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Juraj Valach so synom Jergušom a s manželkou Simonou.

Hokejista Juraj Valach po smrti manželky: Simonka bola čistá duša. Ponuky od 20-ročných dievčat odmietam

Ilustračná fotografia.

Prvé miesto by prekvapilo aj naše babičky. Toto sú podľa turistov tie najlepšie slovenské jedlá

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou

Po škandále nechcel vytiahnuť päty z domu. Jara Slávika zachránila Andrea, ktorá mu odpustila všetky kauzy

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní.

Nemôžem za to, že je o 150 rokov mladší! Hana Gregorová a Koptík sa držia osvedčeného receptu na lásku

Vinczeovci.

Keď Adela príde domov, má popraté aj navarené. Viktor Vincze je otcom, ktorý zachraňuje rodinu

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Táňa Pauhofová.

Prísna mama právnička jej nič neodpustila. Táňa Pauhofová dnes vie, prečo si nepamätá veľkú časť detstva

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní.

Nemôžem za to, že je o 150 rokov mladší! Hana Gregorová a Koptík sa držia osvedčeného receptu na lásku

SLEDUJE NÁS 207 001 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Tieto syry škodia našim črevám. Gastroenterologičky radia, ktorým druhom sa radšej vyhnite

Ilustračné fotografie.
Ilustračné fotografie. — Foto: Freepik; Gemini/Dobré noviny

Jeden z obľúbených druhov patrí medzi najhoršie možnosti.

Bryndza, syrové nátierky, korbáčiky či milovaný oštiepok – Slováci milujú syry, ktoré si radi doprajeme k raňajkám, obedu či večeri. Hoci sú syry chutné a výživné, nie všetky druhy sú pre naše zdravie rovnako prospešné. Podľa najnovšej štúdie gastroenterologičky Ekty Guptaovej existujú syry, ktoré podporujú zdravie čriev, a také, ktorým by sme sa mali vyhýbať.

Foto: Freepik

Pozor na srdce

Syr je bohatý na bielkoviny a vápnik, čo podporuje silné kosti, zdravé svaly a celkové zdravie. Niektoré syry obsahujú aj živé mliečne kultúry, ktoré pozitívne vplývajú na črevnú mikrobiotu – teda súbor baktérií a mikroorganizmov, ktoré sú kľúčové pre trávenie, pravidelné vyprázdňovanie, imunitu a náladu.

Ladislav Kužela / Ilustračná fotografia
Prečítajte si tiež: Káva nalačno: áno alebo nie? Gastroenterológ Ladislav Kužela má pre kávičkárov jasnú odpoveď

Na druhej strane, vysoký obsah soli a nasýtených tukov u niektorých syrov môže negatívne ovplyvniť zdravie srdca, krvný tlak a hladinu cholesterolu. Častá konzumácia spracovaných syrov môže navyše viesť k priberaniu a problémom s metabolizmom.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Foto: Chat GPT/Dobré noviny

Najškodlivejšie pre črevá

„Niektoré syry môžu zvyšovať kardiovaskulárne riziko, najmä kvôli vysokému obsahu nasýtených tukov, ktoré môžu zvýšiť krvný tlak a hladinu „zlého“ cholesterolu. Celková konzumácia spracovaných syrov môže tiež prispieť k priberaniu, inzulínovej rezistencii a metabolickým problémom, čo vedie k zápalu v tele,“ vysvetlila gastroenterologička Guptaová, ktorá dobre vie, ktorým syrom by sme sa mali vyhýbať, ak nám záleží na zdraví čriev.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…