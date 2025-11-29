Tieto syry škodia našim črevám. Gastroenterologičky radia, ktorým druhom sa radšej vyhnite
Jeden z obľúbených druhov patrí medzi najhoršie možnosti.
Bryndza, syrové nátierky, korbáčiky či milovaný oštiepok – Slováci milujú syry, ktoré si radi doprajeme k raňajkám, obedu či večeri. Hoci sú syry chutné a výživné, nie všetky druhy sú pre naše zdravie rovnako prospešné. Podľa najnovšej štúdie gastroenterologičky Ekty Guptaovej existujú syry, ktoré podporujú zdravie čriev, a také, ktorým by sme sa mali vyhýbať.
Pozor na srdce
Syr je bohatý na bielkoviny a vápnik, čo podporuje silné kosti, zdravé svaly a celkové zdravie. Niektoré syry obsahujú aj živé mliečne kultúry, ktoré pozitívne vplývajú na črevnú mikrobiotu – teda súbor baktérií a mikroorganizmov, ktoré sú kľúčové pre trávenie, pravidelné vyprázdňovanie, imunitu a náladu.
Na druhej strane, vysoký obsah soli a nasýtených tukov u niektorých syrov môže negatívne ovplyvniť zdravie srdca, krvný tlak a hladinu cholesterolu. Častá konzumácia spracovaných syrov môže navyše viesť k priberaniu a problémom s metabolizmom.
Najškodlivejšie pre črevá
„Niektoré syry môžu zvyšovať kardiovaskulárne riziko, najmä kvôli vysokému obsahu nasýtených tukov, ktoré môžu zvýšiť krvný tlak a hladinu „zlého“ cholesterolu. Celková konzumácia spracovaných syrov môže tiež prispieť k priberaniu, inzulínovej rezistencii a metabolickým problémom, čo vedie k zápalu v tele,“ vysvetlila gastroenterologička Guptaová, ktorá dobre vie, ktorým syrom by sme sa mali vyhýbať, ak nám záleží na zdraví čriev.