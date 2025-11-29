Hokejista Juraj Valach po smrti manželky: Simonka bola čistá duša. Ponuky od 20-ročných dievčat odmietam
O chorého synčeka sa stará hokejistova mamina.
Keď hokejista Juraj Valach v tichu nemocničnej izby držal svoju manželku Simonu za ruku, netušil, že sa mu pred očami práve láme svet. „Moja žena umierala 22 dní. Bolo to strašné, bola neustále v kritickom stave a nikto nevedel, čo bude ďalej,“ spomínal pred rokmi. Len rok po svadbe prišiel o ženu, ktorú nazýval svojou osudovou láskou, a zároveň o predstavu bežného rodinného života, o ktorý sa tak tešili. Napriek všetkému je dnes pre svoje dve deti hrdinom.
Bez rodičov by to nedal
Simona pod srdcom nosila dvojičky – maličkú Amálku a bojovníka Jerguša. Prišli na svet už v 25. týždni tehotenstva a osud ich od začiatku skúšal. Amálka vážila len kilo, Jerguš 800 gramov a lekári pripúšťali, že ich prežitie je neisté. Chlapčeka museli v priebehu jediného týždňa trikrát oživovať. Prežil, no so závažnou diagnózou, ktorá si vyžaduje 24-hodinovú starostlivosť.
Juraj sa vtedy stal otcom samoživiteľom, ale aj symbolom tichej vytrvalosti. Kariéru profesionálneho hokejistu skĺbil s rodičovstvom len vďaka obrovskému nasadeniu svojej rodiny. „Bez mojich rodičov by to nebolo možné. Mama prišla o prácu, aby sa mohla starať o deti. Oni sú dôvod, prečo môžem ešte hrať hokej,“ povedal neskôr v ďakovnej reči, keď sa v roku 2023 stal slovenským Otcom roka.
Čistá duša
Hoci od Simonkinej smrti uplynulo už niekoľko rokov, v Jurajových slovách sa stále miešajú vďačnosť, bolesť aj jemná nostalgia. V novembri 2025 si na sociálnych sieťach zaspomínal na ich úplne prvé rande, od ktorého uplynulo presne 16 rokov. „Pri pohľade do tvojich očí človek vedel, že si čistá duša,“ napísal.
Dodnes hovorí, že jej nežný pohľad si pamätá presne a že sa k nemu v mysli často vracia najmä počas náročných dní. „Mal som krásny vzťah, hoci trval krátko. Spoločný čas sme využili naplno. Priviedla na svet dve deti, za čo som jej nesmierne vďačný,“ priznal na sociálnych sieťach. Povedal aj niečo, čo ukazuje, že jej prítomnosť je v jeho živote stále citeľná.