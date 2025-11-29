Diana a Charles mohli nájsť k sebe cestu späť. Zmanipulovaný rozhovor pripravil princeznú o všetko
Ak by ju varovali, mohla žiť.
Exkluzívny rozhovor princeznej Diany pre Panorama v roku 1995 šokoval svet a zmenil navždy jej život. Otvorene hovorila o svojom manželstve s vtedy ešte princom Charlesom, jeho vzťahu s Camillou Parker Bowles a svojej vlastnej afére. Pre mnohých to bol moment, keď sa zdalo, že manželstvo je nenávratne stratené. Investigatívny novinár Andy Webb vo svojej novej knihe teraz vysvetlil, že medzi manželmi mohlo byť všetko inak.
Šanca na zmierenie
Len mesiac po odvysielaní rozhovoru kráľovná Alžbeta napísala Charlesovi a Diane list, v ktorom ich nabádala k oficiálnemu rozvodu. Napriek tomu, Dianin blízky poradca Patrick Jephson verí, že ešte pred rozhovorom existovala šanca na zmierenie.
„Pred Panoramou nebolo nereálne dúfať, že by stále mohlo dôjsť k kráľovskému zmiereniu,“ vysvetlil v knihe Jephson. „Po Panorame už cesta späť neexistovala, ale predtým to stále bola možnosť,“ pokračoval.
Manipulácia a klamstvá
Jephson spomínal, že keby Diana vedela o manipulácii novinára Martina Bashira, možno by jej život vyzeral úplne inak. Bashir predložil Diani falošné bankové výpisy, ktoré naznačovali, že jej vlastný brat Charles Spencer a ďalší členovia palácového personálu ju sledujú, čím vyvolal pocit zrady a nedôvery voči najbližším. Okrem toho jej podsúval klamstvá, napríklad že princ Charles chce jej smrť, alebo že hodinky jej syna Williama obsahujú špionážne zariadenie. Bashir cielene vytváral pocit izolácie a strachu, aby sa Diana stala emocionálne zraniteľnou a súhlasila s rozhovorom, ktorý by inak pravdepodobne nikdy nepodstúpila. Televízia BBC tieto machinácie vedela, ale Dianu nikdy nevarovala.
„Jej život by sa uberal úplne inou cestou, keby bola varovaná,“ vysvetlil investigatívny novinár Andy Webb, ktorý otvorene uviedol: „Mohla by dnes pravdepodobne ešte žiť, ako babička, obklopená svojimi vnukmi. Dôsledky boli smrteľné.“