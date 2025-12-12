Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má - Dobré noviny
Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má
Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.
Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto. — Foto: Instagram/jozkazaukolcova_official, Freepik/montypeter

Jednoduchú pomôcku má aj na to, aby ste si postup vedeli rýchlo zapamätať.

V decembri nemôže sviatočná klasika chýbať ani na stole vychýrenej cukrárky Jožky Zaukolcovej. Či už sú to vanilkové rožky, kokosové sušienky, orechové košíčky, karamelové kocky či grilážky, tie všetky si pred sviatkami stíha pripraviť v značnom predstihu.

Jednoduchý trik

„Pre mňa sú echtovné vianočné koláče všetky druhy vianočného pečiva. Tie sú krásne voňavé, vydržia vám, nezaťažuje vás to tesne pred Vianocami, môžete si ich urobiť aj týždeň predtým,“ vysvetlila pre Pravdu obľúbená porotkyňa cukrárskej šou a dodala, že pre ňu sú jednoznačným víťazom linecké koláčiky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jožka (@jozka_zaukolcova)

„Linecké cesto je úplne jednoduché, to je najzákladnejšie cesto, ktoré môžete urobiť. Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť,“ pochválila sa Jožka a divákom prezradila trik, vďaka ktorému pri príprave cesta presne vie, ako má postupovať. „Jedna, dva, tri sa to povie - jeden diel cukru, dva diely tuku a tri diely múky plus jeden žĺtok,“ vymenovala.

Jožka Zaukolcová prezradila, po akých koláčoch túžia Slováci.
Prečítajte si tiež: Nevedia sa ich nabažiť. Cukrárka Jožka Zaukolcová odhalila, ktoré koláče si Slováci žiadajú najčastejšie

Zároveň však upozornila, že do lineckého cesta sa zvykne pridávať aj celé vajíčko, no to príliš neodporúča. „Je lepšie používať žĺtok, nie celé vajíčko, pretože bielok sťahuje lepok z múky,“ vysvetlila fanúšikom a pridala aj celý recept na svoje obľúbené vianočné pečivo.

Linecké koláčiky podľa Jožky Zaukolcovej:

