Ľudia odpadávali a spali jej pred bytom. Martina Schindlerová našla pokoj pri deťoch, ktoré učí dve veci

Martina Schindlerová, opäť šťastná a uzdravená.
Martina Schindlerová, opäť šťastná a uzdravená. — Foto: IG a Facebook Martiny Schindlerovej

Dá sa pracovať s našimi genetickými predispozíciami?

„Spali nám pred bytom cudzí ľudia, len aby mali šancu ma uvidieť,"  spomína na dnes neuveriteľné časy niekdajšia superstaristka Martina Schindlerová, ktorá na Slovensku kedysi zažívala pravú americkú slávu. V podcaste Zrebný Session hovorila, ako si museli dať doma odpojiť pevnú linku, aj o tom, aké zradné veci so sebou sláva prinášala. „Všetci ťa chvália za všetko a nikto na teba nereaguje adekvátne, a to je paradoxne skľučujúce pre tú dušu... že sa nevie vyvíjať, lebo všetci sú ohromení iba prítomnosťou," priblížila speváčka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Martina Schindlerova (@schindlerovamartina)

Prehnaná chvála a veľké očakávania

„Chápem tie svetové celebrity, aj keď my sme prestali mať tú slávu hneď v Rakúsku," priznala s humorom. Dodala, že rozumie tomu, že sa svetoznámi herci či speváci nedokážu ani pohnúť, ani nadviazať autentické vzťahy. Martina si zaspomínala na konkétne momenty z čias SuperStar. „Deti kričali, sople im vyletovali, odpadávali, plakali... proste hystéria," opísala vtedajšiu dobu. 

Martina Schindlerová s rodinkou.
Prečítajte si tiež: Vie, prečo ženy neutečú ani po facke. Martinu Schindlerovú život v strachu naučil dôležité veci

V podcaste tiež povedala, že podľa nej má každý „​naložené". Každý z nás dostane nejaké karty. Narodili sme sa s nejakým telom a nejakou dušou. „​To beriem, že akože my sme taký duch. Vyfasujeme telo, ktoré nejako vyzerá. Musíš sa s tým zmieriť – takto som vysoký, takéto mám oči. Jasné, vieš s tým pracovať, ale máš nejaké predispozície. Potom dostaneš aj tú dušičku. A tá tiež reflektuje sedem generácií od otca a od mamy. A všetky nespracované veci po nich ty niekde akože dedíš v tých bunkách. To sú tie predispozície, tie vzorce, ktoré akoby fungovali im, tak ich máš aj ty. Nikto nie je naschvál pošahaný alebo zlý," vysvetlila. 

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/738152978657583

Spôsob, ktorý považuje za kľúčový, je sadnúť si sám so sebou a povedať si, čo cítim. „Cítim bolesť, cítim poníženie, cítim strach. Priznávam si strach – bojím sa o deti, bojím sa o seba. Bojím sa, čo bude – že to bude ešte horšie. Hanbím sa, že som to nezvládla," vymenovala speváčka pocity. Takáto je podľa nej realita. Vraj už menovaním pocitov sa človeku uľaví.

O pocitoch detí a hľadaní riešení

