Prekvapia chuťou aj tradíciou. Vianočné koláčiky Kvetky Horváthovej vďaka jednej ingrediencii žiaria - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Prekvapia chuťou aj tradíciou. Vianočné koláčiky Kvetky Horváthovej vďaka jednej ingrediencii žiaria
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Milujem ťa, písal Bartošovej na dvere. Hrušínského vnuk žije so ženou, ktorú uprednostnil pred divočinou

Ján Baláž a skupina Elán.

Keď uvidel Ráža po nehode, ani ho nespoznal. Ján Baláž nestratil nádej ani pri o 21 rokov mladšej Danke

Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou

Po škandále nechcel vytiahnuť päty z domu. Jara Slávika zachránila Andrea, ktorá mu odpustila všetky kauzy

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Milujem ťa, písal Bartošovej na dvere. Hrušínského vnuk žije so ženou, ktorú uprednostnil pred divočinou

Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou

Po škandále nechcel vytiahnuť päty z domu. Jara Slávika zachránila Andrea, ktorá mu odpustila všetky kauzy

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Ján Baláž a skupina Elán.

Keď uvidel Ráža po nehode, ani ho nespoznal. Ján Baláž nestratil nádej ani pri o 21 rokov mladšej Danke

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Táňa Pauhofová.

Prísna mama právnička jej nič neodpustila. Táňa Pauhofová dnes vie, prečo si nepamätá veľkú časť detstva

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Milujem ťa, písal Bartošovej na dvere. Hrušínského vnuk žije so ženou, ktorú uprednostnil pred divočinou

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

SLEDUJE NÁS 206 990 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Prekvapia chuťou aj tradíciou. Vianočné koláčiky Kvetky Horváthovej vďaka jednej ingrediencii žiaria

Kvetka Horváthová a jej crinkles.
Kvetka Horváthová a jej crinkles. — Foto: Instagram/kvetkah

Recept známej moderátorky môže byť skvelou inšpiráciou aj pred sviatkami.

Poznáte čokoládové koláčiky s charakteristickými prasklinami na povrchu, ktoré zaujmú nielen chuťou, ale aj tým ako vyzerajú? Na Slovensku sú crinkles obľúbené už roky, no len málokto vie, že pôvodný recept siaha až do 50. rokov 20. storočia. Historky o ich pôvode sa však dosť líšia.

Moderné verzie sa od pôvodného receptu líšia

Keďže ide o pochúťku z americkej kuchyne, jedna z verzií hovorí, že recept vytvorila Helen Fredell z Minnesoty. Podľa portálu Gourmet Travel Magazine sa koláčiky prvýkrát spolu s presným postupom pečenia objavili v kuchárskej knihe od Betty Crocker, čo nebola skutočná osoba, ale reklamná postava vymyslená istou spoločnosťou, ktorá takto propagovala svoje produkty.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/KamranAydinov

Pôvodné crinkles sa piekli z melasy a recept obsahoval aj cukor, vajcia, múku, prášok do pečiva, klinčeky, škoricu či zázvor. Moderné verzie však už prinášajú rôzne obmeny. O jednu z nich sa pritom nedávno podelila aj moderátorka Kvetka Horváthová.

Slivkový koláč / Kvetka Horváthová.
Prečítajte si tiež: Nekysne, takže je hotový raz-dva. Slivkový koláč Kvetky Horváthovej chutí najlepšie so špeciálnou prísadou

Do cesta pridala ingredienciu, ktorá koláčikom dodá výraznú zelenú farbu a keďže crinkles patria medzi obľúbené vianočné sladkosti, jej recept môže byť skvelou inšpiráciou aj pred blížiacimi sa sviatkami.

Crinkles podľa Kvetky Horváthovej:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…