Prekvapia chuťou aj tradíciou. Vianočné koláčiky Kvetky Horváthovej vďaka jednej ingrediencii žiaria
Recept známej moderátorky môže byť skvelou inšpiráciou aj pred sviatkami.
Poznáte čokoládové koláčiky s charakteristickými prasklinami na povrchu, ktoré zaujmú nielen chuťou, ale aj tým ako vyzerajú? Na Slovensku sú crinkles obľúbené už roky, no len málokto vie, že pôvodný recept siaha až do 50. rokov 20. storočia. Historky o ich pôvode sa však dosť líšia.
Moderné verzie sa od pôvodného receptu líšia
Keďže ide o pochúťku z americkej kuchyne, jedna z verzií hovorí, že recept vytvorila Helen Fredell z Minnesoty. Podľa portálu Gourmet Travel Magazine sa koláčiky prvýkrát spolu s presným postupom pečenia objavili v kuchárskej knihe od Betty Crocker, čo nebola skutočná osoba, ale reklamná postava vymyslená istou spoločnosťou, ktorá takto propagovala svoje produkty.
Pôvodné crinkles sa piekli z melasy a recept obsahoval aj cukor, vajcia, múku, prášok do pečiva, klinčeky, škoricu či zázvor. Moderné verzie však už prinášajú rôzne obmeny. O jednu z nich sa pritom nedávno podelila aj moderátorka Kvetka Horváthová.
Do cesta pridala ingredienciu, ktorá koláčikom dodá výraznú zelenú farbu a keďže crinkles patria medzi obľúbené vianočné sladkosti, jej recept môže byť skvelou inšpiráciou aj pred blížiacimi sa sviatkami.