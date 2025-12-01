S trasúcim sa hlasom ho prosila o pomoc. Poručík Ľubo svojím prístupom ukázal, že sa netreba báť ozvať - Dobré noviny
S trasúcim sa hlasom ho prosila o pomoc. Poručík Ľubo svojím prístupom ukázal, že sa netreba báť ozvať
S trasúcim sa hlasom ho prosila o pomoc. Poručík Ľubo svojím prístupom ukázal, že sa netreba báť ozvať

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. — Foto: Gemini/Dobré noviny, Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Zakročil aj mimo služby a vystrašenú ženu u seba doma prichýlil.

Keď koncom októbra v jednej z obcí na strednom Slovensku zaklopala na dvere poručíkovi Ľubovi vystrašená žena, ani na sekundu nezaváhal a okamžite jej pomohol. Príbeh, ktorý spolu v ten deň napísali, pripomína, že ľudskosť ešte nevymrela a že odvaha a charakter muža zákona sa má prejavovať aj mimo služby.

Ušla pred opitým druhom

„Príslušník Policajného zboru poručík Ľubo trávil po návrate zo služby pokojný večer so svojou rodinou. Ten však prerušilo naliehavé klopanie na dvere. Na prahu jeho bytu stála vydesená žena so slzami v očiach,“ informuje na sociálnej sieti Polícia Slovenskej republiky.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

Rozrušená žena vtedy policajtovi vysvetlila, že ju napadol jej partner, ktorý bol pod vplyvom alkoholu a ohrozoval ju nožom. Bála sa o seba aj o syna, ušla z bytu a vzápätí si spomenula, že neďaleko býva policajt. S trasúcim sa hlasom ho preto prosila o pomoc.

Nebojte sa požiadať o pomoc

Poručík sa matky s dieťaťom okamžite ujal, prichýlil ich u seba doma a sám sa vydal preveriť situáciu. Hoci podgurážený muž medzitým z miesta ušiel, poručík privolal hliadku a spolu s ňou podozrivého vypátral.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/policiaslovakia/posts/pfbid02y3yzrLoH5a7QMhuEh3tw8hLrwgJXqJuKWrLWeJbMoCiBoNRyrRUCmfxVFEQ9Qh4vl

„Muž bol vo vážnom psychickom stave, preto mu policajti zabezpečili aj odbornú zdravotnú pomoc. Pre vystrašenú ženu znamenal prístup nášho kolegu nielen záchranu v kritickej chvíli, ale aj dôkaz, že o pomoc sa netreba báť požiadať. Každá obeť násilia má právo žiť bez strachu a bolesti. Vyhľadať pomoc je prvý krok k úniku z nebezpečia,“ pripomenula polícia.

Ilustračná fotografia.
Prečítajte si tiež: Do žilinských ulíc vstúpil policajt, ktorý namiesto rozdávania pokút pomáha. Môže inšpirovať aj iné mestá

