Vlakvedúci Peter s 30-ročnou skúsenosťou: Toto sú najproblémovejšie trasy na Slovensku
Vlakvedúci Peter s 30-ročnou skúsenosťou: Toto sú najproblémovejšie trasy na Slovensku

Ilustračné fotografie
Ilustračné fotografie — Foto: Instagram @zssk_official; Gemini/Dobré noviny

Práca vlakvedúceho nie je pre každého.

Na Slovensku sa v poslednom období stalo niekoľko vážnych vlakových nehôd, ktoré zvýšili obavy cestujúcich o bezpečnosť železničnej dopravy. Ľudia sa čoraz častejšie pýtajú, či je bezpečné cestovať vlakmi a aké riziká im hrozia na jednotlivých tratiach. Skúsený vlakvedúci Peter v rozhovore pre StartitUp prezradil, ktoré trasy na Slovensku sú kritické a čo by sa malo zlepšiť.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Špekulanti bez lístka

Vlakvedúci s 30-ročnými skúsenosťami čelí týmto obavám priamo vo svojej práci. Za tie roky sa stretol s množstvom náročných situácií – od cestujúcich, ktorí sa vyhrážajú, až po fyzické útoky. Fyzické napadnutie mu dáva nárok na sedem dní mimoriadnej dovolenky, rovnako ako pri tragických prípadoch, keď niekto skočí pod vlak a vlakvedúci musí ísť na miesto incidentu. „Zažil som to už mnohokrát, deje sa to skutočne často. V poslednej dobe skáču ľudia pod vlaky sami od seba, už pomaly nie je dňa, aby niekto neskočil pod vlak,“ priznal pre portál a dodal, že práca vlakvedúceho rozhodne nie je pre každého.

Zrážka dvoch rýchlikov R 913 a R 914 pri obci Jablonov nad Turňou / Ilustračný obrázok
Dennodenná práca zahŕňa kontrolu cestovných lístkov, spracovanie vlakovej dokumentácie a zabezpečenie bezpečného nástupu a výstupu cestujúcich. Peter kontroluje sedem vlakov denne, čo predstavuje približne 2 000 cestujúcich. Tento počet sa mení podľa obsadenosti vlakov a typu spojov. Veľkou výzvou sú aj cestujúci bez platného lístka, ktorých Peter nazýva špekulantmi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Najčastejšie sa vyhovárajú, že nemajú peniaze. Či si lístok cestujúci kúpi alebo nekúpi, je len na ňom. Väčšina chce ušetriť, preto si tie lístky nekupuje. Zažil som už veľa výhovoriek,“ vysvetlil pre StartitUp. Niekedy sa však stáva, že cestujúci odmietajú spolupracovať, čo môže viesť k zvýšenej pokute vrátane náhrady za meškanie vlaku. „Môj kolega raz vystavoval pokutu vo výške 451 eur,“ šokoval.

Najnáročnejšie trate a bezpečnostné riziká

Agresivita cestujúcich je podľa Petra bežná, často vyplýva z meškania vlakov alebo nespokojnosti s kontrolou lístkov. V práci preto absolvujú pravidelné školenia, aby vedeli zvládať konfliktné situácie. Peter priznáva, že časom sa naučil zostať pokojný a nebrať si vyhrážky osobne, aj keď niektorí cestujúci môžu byť veľmi výstrední a nepríjemní. Za svoju 30-ročnú prax presne vie, ktoré úseky na Slovensku sú najnáročnejšie.

