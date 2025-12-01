Byť sama neznamená byť osamelá. Karin Haydu si v živote zakladá na troch dôležitých pilieroch
Známa moderátorka vie, čo je v živote ozaj dôležitý.
Je slobodná, no nezúfa. Karin Haydu, ktorá už dávnejšie priznala rozchod s milovaným mužom a odvtedy sa po jej boku žiadny nový neobjavil, si zo samoty ťažkú hlavu nerobí. Ako totiž tvrdí, byť sama pre ňu neznamená byť osamelá. V relácii NAOSTRO týždenníka Plus 7 dní priznala, že život podľa nej stojí na troch dôležitých pilieroch.
Samota jej nerobí problém
Známa herečka a moderátorka si v živote prešla viacerými vzťahmi, ktoré napokon skončili rozchodmi. Kedysi tvorila pár aj s kontroverzným podnikateľom Martinom Rácom, ktorý bol spájaný s údajnou zločineckou skupinou Jakšíkovcov.
Naposledy bola vo vzťahu s mladším partnerom Davidom, ani tento vzťah jej však nevyšiel. A rozchod s ním priznala Karin Haydu už pred nejakým časom.
Po jej boku by sa podľa medializovaných správ nateraz nemal objavovať žiadny nový muž. Ako však ešte dávnejšie prezradila, samota jej žiadny problém nerobí. Byť sama totiž podľa nej neznamená byť osamelou.