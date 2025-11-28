Obľúbená spánková poloha vám môžete natrvalo poškodiť nervy. Lekári radia, ako s tým zabojovať
V týchto prípadoch je načase navštíviť lekára, radí expert na spánok.
Mravčenie v prstoch, stuhnuté ramená a ranná rozcvička zápästí, bez ktorej by ste sa z postele ani nepostavili. Ak vaše rána vyzerajú takto, nebude to len tým, že ste sa jednu noc zle vyspali. Poloha, v ktorej celú noc ležíte, totiž ovplyvňuje vaše zdravie oveľa intenzívnejšie, než ste si možno doteraz mysleli.
Pozor na trvalé poškodenie nervov
Tento problém si ľudia často neuvedomujú, pretože večer zaspávajú s uvoľnenými rukami. Počas spánku ich však schúlia pod bradu do polohy, ktorá mnohým pripomína tyranosaura rexa. Hoci to znie trochu úsmevne, lekári upozorňujú, že občasné mravčenie, s ktorým sa títo ľudia prebúdzajú, môže pri dlhodobom opakovaní viesť až k trvalému poškodeniu nervov.
„Tlačíte tým na nervy v lakťoch alebo zápästiach. To môže spomaliť prietok krvi a spôsobiť znecitlivenie alebo brnenie v rukách. Ak sa to deje často, namáhate tým aj ramená, čo má za následok stuhnutosť alebo bolesť,“ vysvetlil pre Huffpost špecialista na spánkovú medicínu a lekár Raj Dasgupta.
Kedy navštíviť lekára?
Ortopéd Matthew Bennett navyše upozornil, že pri tejto spánkovej polohe dochádza k podobnému podráždeniu nervov v zápästí, aké sa vyskytuje pri syndróme karpálneho tunela. Ak je lakeť celú noc zohnutý, vzniká pritom tlak na miesta, kde nervy prechádzajú úzkymi priechodmi.