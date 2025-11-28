Koľko stojí cigánska a pohár punču? Takúto sumičku si pripravte na bratislavské vianočné trhy
Mnohých návštevníkov potešia vylepšenia.
Keď človek vkročí na bratislavské vianočné trhy, akoby sa na chvíľu ocitol v rozprávke. Svetielka, vôňa škorice a punču, v pozadí koledy a všade okolo úsmevy. A potom si otvoríte peňaženku a spomeniete si, že aj rozprávky niečo stoja. Ak plánujete navštíviť stánky, pripravte sa na to, že ceny sú trochu vyššie ako po iné roky, no stále prijateľné v porovnaní s inými európskymi mestami. Pozrite si prehľad, aby vás na mieste už nič neprekvapilo.
Prvé dojmy
Hlavné a Hviezdoslavovo námestie sa 27. novembra premenili na najvoňavejšie miesta v Bratislave. Predajcovia tu budú až do 6. januára, čo dáva všetkým, domácim aj turistom, dosť času prísť si vychutnať sviatočnú atmosféru. Zatvorené bude len 24. a 25. decembra, aby si stánkari aj návštevníci dopriali pokojné Vianoce.
Zatiaľ čo kedysi bol prvý deň doménou zvedavých Bratislavčanov, tento rok to vyzeralo skôr ako medzinárodné stretnutie. Z každej strany bolo počuť angličtinu, španielčinu, dokonca aj gréčtinu. A všetci sa usmievali – ceny sú vraj nižšie ako vo Viedni. Briti zo severu si pochvaľovali, že doma by za zemiakovú placku zaplatili dvojnásobok, Gréci si zas vychutnávali rozsiahle trhy, ktoré u nich nepoznajú.
Z domácich bolo len zopár zvedavcov – často si však pochvaľovali, že „na začiatku ešte nie sú rady“. Čo mnohých potešilo, boli malé vylepšenia: QR hodnotenia, tipy od stánkov a občasné „happy hours“, keď sa dá klobása kúpiť o niečo lacnejšie.
Nenápadné zdražovanie
Náš národný šport, porovnávanie cien s minulým rokom, potvrdil, že všetko išlo hore o „nenápadných“ pár desiatok centov. Aj napriek miernemu zdraženiu zostávajú trhy príjemným miestom na stretnutie s vôňou Vianoc a ochutnávkou tradičných aj netradičných pochúťok. Pozrite si presný prehľad cien: