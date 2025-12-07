Slovenka Monika žije na Islande: Život je tu príšerne drahý, ale z platu vyžijú aj upratovačky a robotníci - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Slovenka Monika žije na Islande: Život je tu príšerne drahý, ale z platu vyžijú aj upratovačky a robotníci
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Áron v materskej škole PODO.

Skutočným víťazom Farmy je Áron z Bratislavy. Nerieši seba a zachraňuje škôlku, ktorá dáva deťom šancu

Petr Sepéši bol prvou láskou Ivety Bartošovej.

Nikdy som nepoznal takú dračicu, hovoril. Ivetu Bartošovú a Petra považovali za Rómea a Júliu 80. rokov

Šimon Kán a jeho kváskový chlieb.

Varil už aj vo vychýrenej kodanskej reštaurácii. Šimon Kán pripravuje kváskový chlieb inak ako ostatní

Život jej ukázal, ako vyzerá vernosť až do posledných dní. Vo veku 82 rokov odišla Oľga Feldeková

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Áron v materskej škole PODO.

Skutočným víťazom Farmy je Áron z Bratislavy. Nerieši seba a zachraňuje škôlku, ktorá dáva deťom šancu

Život jej ukázal, ako vyzerá vernosť až do posledných dní. Vo veku 82 rokov odišla Oľga Feldeková

Nechcela byť zatrpknutá a o chorobe zaryto mlčala. Herečka Silvia Petöová verila v lásku až do konca

Petr Sepéši bol prvou láskou Ivety Bartošovej.

Nikdy som nepoznal takú dračicu, hovoril. Ivetu Bartošovú a Petra považovali za Rómea a Júliu 80. rokov

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Milujem ťa, písal Bartošovej na dvere. Hrušínského vnuk žije so ženou, ktorú uprednostnil pred divočinou

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Princ Charles na Slovensku v novembri 2000 / Kráľ Karol III. v rozhovore so Slovenkou

Slovensko si veľmi dobre pamätám, šokoval kráľ Karol. Omrzli mu u nás ruky, na ľuďoch si všimol jednu vec

Áron v materskej škole PODO.

Skutočným víťazom Farmy je Áron z Bratislavy. Nerieši seba a zachraňuje škôlku, ktorá dáva deťom šancu

SLEDUJE NÁS 206 985 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Slovenka Monika žije na Islande: Život je tu príšerne drahý, ale z platu vyžijú aj upratovačky a robotníci

Monika zažila polárne žiary, videla vodopády a exotické zvieratá, na ktoré by na Slovensku nenatrafila.
Monika zažila polárne žiary, videla vodopády a exotické zvieratá, na ktoré by na Slovensku nenatrafila. — Foto: archív M. Hajdovej Karoľovej

Začalo to manželom, ktorý má dobrodružstvo v krvi. Z offroad expedície sa stal nový život ďaleko od domova.

Doteraz si pamätá, ako sa začalo najväčšie dobrodružstvo ich života. „Aha, to ste vy! Tí s tým pokazeným autom,” smeje sa dnes Monika Hajdová Karoľová, ktorá svoje šťastie našla ďaleko od Slovenska. Rodáčka z východoslovenskej obce Vyšný Žipov a jej manžel milujú dobrodružstvo, offroad cestovanie a spoznávanie nových kútov. Hovorí, že objavovanie rôznych kultúr, pamiatok a krás našej Zeme je niečo, čo jej nikto nevezme a môže na to spomínať, kým jej bude slúžiť pamäť.

Veľkú úlohu v tom, že môže spoznávať svet, zohral jej manžel Ján, ktorý je veľký dobrodruh. Spoločne s malým synčekom žijú na Islande, ktorý si okamžite zamilovali pre jeho prírodu, zvieratá a srdečných ľudí. Čo ich tam priviedlo, porozprávala pre DOBRÉ NOVINY. Zhovárala sa s ňou Mária Jakúbeková.

Monika Hajdová Karoľová a jej dobrodružný manžel.
Manželia Monika a Ján. Foto: archív M. Hajdovej Karoľovej

V rozhovore s Monikou Hajdovou Karoľovou sa dozviete:

  • ako dopadla offroad expedícia na Island,
  • čo bola ich prvá práca,
  • prečo je ľahšie žiť na Islande ako na Slovensku,
  • čo má na Islande najradšej,
  • či sa hodlá vrátiť na Slovensko.

Na Islande ste najskôr boli len na offroad expedícii, potom ste robili na bitúnku, neskôr ste išli robiť do rybacej fabriky a nakoniec ste sa vrátili na ovčí bitúnok, kde ste doteraz. Čo obnášali tieto zamestnania?

Začalo sa to expedíciou, ktorú sme ukončili pokazeným autom 400 kilometrov od cieľového mesta. Takže sme sa do piatej rána presúvali natlačení piati v preplnenom aute plnom kufrov, stanov, spacákov a všetkými ostatnými kempingovými vecami. O siedmej sme začínali prvý deň v práci na bitúnku. Keďže sa táto informácia rozšíria rýchlosťou svetla, celá firma vedela, akú cestu máme za sebou, a už sme počúvali vety typu: „Aha, to ste vy! Tí s tým pokazeným autom.” (smiech)

Island, hornatá krajina plná unikátnych prírodných krás a architektúry.
Island, hornatá krajina plná unikátnych prírodných krás a architektúry. Foto: archív M. Hajdovej Karoľovej

Auto stálo mesiac na cudzej farme – 400 kilometrov od nás, kým nám neprišla súčiastka zo Slovenska. Na Islande by stála troj až štvornásobne viac.

Nemôžem nespomenúť, že do Húsaviku (mesto, kde sme nastupovali do práce) sme si mohli zobrať len zopár vecí, keďže sa nám kufre nezmestili do preplneného auta. Kamaráti s druhým autom sa vracali naspäť na Slovensko a my sme sa nemali ako dostať k svojmu autu. Jedinou možnosťou bolo požičať si auto z požičovne. Vtedy sa ukázalo, že dobrí ľudia ešte nevymreli. Dvaja Slováci, ktorí tam pracovali už dlhšie a ktorých sme poznali sotva tri dni, nám požičali svoje auto. Tak sme v piatok po práci vyrazili. Nemyslite si, že 400 kilometrov na Islande a na Slovensku je to isté (smiech). Cesta nám trvala asi šesť hodín, takže sme tam prišli večer, zobrali sme kufre, prehodili pár slov s majiteľom farmy a vyrazili na spiatočnú cestu.

Alžbeta Harárová s deťmi v kantóne Ticino, Lago di Lugano a na promócii v Prahe s partnerom a dcérkou.
Prečítajte si tiež: Pracovala až do pôrodu, o päť mesiacov bola späť. Alžbeta si svoj švajčiarsky sen musela vybojovať sama

Do Húsavíku sme sa dostali na druhý deň ráno. O mesiac neskôr, keď nám prišiel náhradný diel, sme museli opäť túto cestu zopakovať. Vtedy nám zasa pomohol Islanďan – odviezol manžela a dokonca s ním počkal, kým vymenil diel. Auto musel štartovať ako vo filme – káblikmi, pretože kľúče zostali v mojej kabelke (smiech).

A čo sa týkalo tých pozícií, mňa priradili na balenie mäsa a manžela na sťahovanie kože.

Život uprostred nádhernej prírodnej scenérie stojí za to.
Život uprostred nádhernej prírodnej scenérie stojí za to. Foto: archív M. Hajdovej Karoľovej

To bol váš prvý džob a bol na dobu určitú. Potom ste robili v rybacej fabrike. Čo bolo náplňou vašej práce?

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 4
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…