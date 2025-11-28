Nie, zaťala sa staršia dcéra a prekazila jej plány. Monika Horváthová spomína na vtipnú príhodu zo svadby
Známa herečka žije už roky v spokojnom vzťahu s manželom Dominikom.
V živote to nemala vždy jednoduché – v minulosti si totiž prešla náročným obdobím, keď otehotnela, bola sama a bez práce. Napokon však Monika Szabó Horváthová našla svoje šťastie a dlhé roky už tvorí harmonický pár s manželom Dominikom.
Spoločne vychovávajú aj dve dcérky, Melániu a Emíliu, ktoré sú podľa slov mamičky úplne odlišné. Nedávno v rozhovore pre portál Najmama.sk prezradila viac o rodine aj deťoch a priznala, že jedna z nich im dokonca na svadbe prekazila plány.
Môže tam byť sama sebou
Herečka, ktorá je známa z mnohých seriálov, žije už nejaký čas spokojným rodinným životom s manželom Dominikom aj dvomi dcérkami. Staršia Melánia je prváčka a od septembra s radosťou navštevuje školu.
„Chodí na súkromnú školu, kde však nie sú domáce úlohy. Učí sa tam rešpektujúcou formou výchovy a veľmi sa z toho tešíme, pretože si myslím, že to je miesto, kde sa aj ona cíti dobre a je tam uvoľnená a môže byť sama sebou. A hlavne rozvíja ten svoj talent a svoje nadanie,“ prezradila herečka a dodáva, že veľmi rada kreslí.