Kde si bola doteraz? pýtal sa. Martin Nikodým a jeho Maťka prekvapili tajnými zásnubami vo večnom meste
Z nuly na sto išli v priebehu dvoch týždňov.
„Počuj, Martin, tak dlho si bez nejakej partnerky a ja mám jednu kamošku, ktorá je už tiež niekoľko rokov sama, tiež super baba. Zoznámime vás! Zoznámili a bolo,“ prezradil v podcaste To nerieš, moja... Martin Nikodým, ktorý sa do svojej súčasnej partnerky Maťky zaľúbil na prvý pohľad. Netušil však, že nenápadné stretnutie dohodnuté kamarátom odštartuje kapitolu, akú by si sám len ťažko naplánoval – plnú ľahkosti, porozumenia, ale aj jedného romantického momentu, o ktorý sa podelil až teraz.
Posadnutosť očami
Moderátor priznal, že v minulosti svoje vzťahy nikdy nechcel porovnávať, no dnes už s odstupom vidí, že každý človek má tendenciu vyberať si podobný typ partnerov, kým si neprejde nejakou životnou lekciou. Až tá mu často ukáže, čo vo vzťahoch funguje a čo je len slepá ulička. Stretol sa vraj aj s tým, že niektoré ženy po „ulovení“ partnera prepnú do majetníckeho režimu a začnú skúšať, koľko toho muž zvládne. Sám sa ocitol v situáciách, v ktorých okolie videlo nefunkčný vzťah, ale on sa stále snažil presvedčiť seba aj druhých, že ho dokáže zachrániť.
Jeho dlhoročná kamarátka Katka Brychtová v podcaste spomenula aj jeho niekdajšiu posadnutosť „mandľovými očami“. Podľa nej vždy inklinoval k ženám s týmto typickým tvarom očí, čo jej prišlo trochu povrchné. Martin sa na tom dnes už smeje – tvrdí, že v tejto „povrchnosti“ asi zostane až do konca života, no zároveň dodáva, že láska človeka učí rôzne veci a niekedy ho poriadne preverí. A väčšinou príde práve vtedy, keď ju najmenej čaká. Tak sa v jeho živote objavila aj súčasná partnerka Maťka.
Nič mu neprekážalo
„Človek si povie: kde si bola doteraz?“ spomínal na minulé leto, keď sa z obyčajného odporúčania kamaráta stalo osudové rande. Začiatok ich vzťahu bol dynamický – podľa Martina prešli „z nuly na sto“ v priebehu dvoch týždňov. Namiesto zdĺhavého zoznamovania rovno vyrazili na víkend do Tatier. Jedna jeho kamarátka mu vtedy povedala, že nech jej v nedeľu zavolá, čo mu na tej žene prekážalo. „A ja som jej povedal – neuveríš, ale nič,“ prezradil moderátor, ktorý v Maťke našiel spriaznenú dušu a v rozhovore pre Topky teraz prekvapil vetou, ktorá naznačuje veľké plány.
„Áno, milujem ju a verím, že to tak ešte dlho bude. Funguje nám to veľmi fajn a už je to cez rok a vyzerá to tak s najväčšou pravdepodobnosťou, že si oblečiem aj svadobné háby,“ prekvapil Martin Nikodým. A zdá sa, že nejde len o náznaky.