Kde si bola doteraz? pýtal sa. Martin Nikodým a jeho Maťka prekvapili tajnými zásnubami vo večnom meste
Dobré noviny
Kde si bola doteraz? pýtal sa. Martin Nikodým a jeho Maťka prekvapili tajnými zásnubami vo večnom meste
Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Mario Cimarro a Bronislava Gregušová / Fotografie herca po zatknutí

Luxusná vila aj bazén boli len ilúzia. Gregušová prezradila, že sa v prípade Cimarra pohli ľady

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní.

Nemôžem za to, že je o 150 rokov mladší! Hana Gregorová a Koptík sa držia osvedčeného receptu na lásku

Vinczeovci.

Keď Adela príde domov, má popraté aj navarené. Viktor Vincze je otcom, ktorý zachraňuje rodinu

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Táňa Pauhofová.

Prísna mama právnička jej nič neodpustila. Táňa Pauhofová dnes vie, prečo si nepamätá veľkú časť detstva

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Kde si bola doteraz? pýtal sa. Martin Nikodým a jeho Maťka prekvapili tajnými zásnubami vo večnom meste

Martin Nikodým so snúbenicou Maťkou.
Martin Nikodým so snúbenicou Maťkou. — Foto: Instagram - martinnikodymofficial

Z nuly na sto išli v priebehu dvoch týždňov.

Počuj, Martin, tak dlho si bez nejakej partnerky a ja mám jednu kamošku, ktorá je už tiež niekoľko rokov sama, tiež super baba. Zoznámime vás! Zoznámili a bolo,“ prezradil v podcaste To nerieš, moja... Martin Nikodým, ktorý sa do svojej súčasnej partnerky Maťky zaľúbil na prvý pohľad. Netušil však, že nenápadné stretnutie dohodnuté kamarátom odštartuje kapitolu, akú by si sám len ťažko naplánoval – plnú ľahkosti, porozumenia, ale aj jedného romantického momentu, o ktorý sa podelil až teraz.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posadnutosť očami

Moderátor priznal, že v minulosti svoje vzťahy nikdy nechcel porovnávať, no dnes už s odstupom vidí, že každý človek má tendenciu vyberať si podobný typ partnerov, kým si neprejde nejakou životnou lekciou. Až tá mu často ukáže, čo vo vzťahoch funguje a čo je len slepá ulička. Stretol sa vraj aj s tým, že niektoré ženy po „ulovení“ partnera prepnú do majetníckeho režimu a začnú skúšať, koľko toho muž zvládne. Sám sa ocitol v situáciách, v ktorých okolie videlo nefunkčný vzťah, ale on sa stále snažil presvedčiť seba aj druhých, že ho dokáže zachrániť.

Martin Nikodým.
Prečítajte si tiež: Po Milionárovi spadol na dno. Martin Nikodým prešiel radikálnou zmenou, no na lásku dodnes nezanevrel

Jeho dlhoročná kamarátka Katka Brychtová v podcaste spomenula aj jeho niekdajšiu posadnutosť „mandľovými očami“. Podľa nej vždy inklinoval k ženám s týmto typickým tvarom očí, čo jej prišlo trochu povrchné. Martin sa na tom dnes už smeje – tvrdí, že v tejto „povrchnosti“ asi zostane až do konca života, no zároveň dodáva, že láska človeka učí rôzne veci a niekedy ho poriadne preverí. A väčšinou príde práve vtedy, keď ju najmenej čaká. Tak sa v jeho živote objavila aj súčasná partnerka Maťka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nič mu neprekážalo

„Človek si povie: kde si bola doteraz?“ spomínal na minulé leto, keď sa z obyčajného odporúčania kamaráta stalo osudové rande. Začiatok ich vzťahu bol dynamický – podľa Martina prešli „z nuly na sto“ v priebehu dvoch týždňov. Namiesto zdĺhavého zoznamovania rovno vyrazili na víkend do Tatier. Jedna jeho kamarátka mu vtedy povedala, že nech jej v nedeľu zavolá, čo mu na tej žene prekážalo. „A ja som jej povedal – neuveríš, ale nič,“ prezradil moderátor, ktorý v Maťke našiel spriaznenú dušu a v rozhovore pre Topky teraz prekvapil vetou, ktorá naznačuje veľké plány.

Andrej Bičan s manželkou Miškou.
Prečítajte si tiež: Po rozvode pil tak veľa, až sa nevedel ani pohnúť. Andrej Bičan by svojmu 17-ročnému ja odkázal jasnú vec

„Áno, milujem ju a verím, že to tak ešte dlho bude. Funguje nám to veľmi fajn a už je to cez rok a vyzerá to tak s najväčšou pravdepodobnosťou, že si oblečiem aj svadobné háby,“ prekvapil Martin Nikodým. A zdá sa, že nejde len o náznaky.

