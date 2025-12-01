Keď vyhral milióny, zľakol sa a nepovedal to ani manželke. Dôchodcu luxusný dvojitý život napokon dobehol
Nemohol uveriť, že sa mu niečo také vôbec prihodilo.
Dôchodca z Tokia žil so svojou manželkou celkom obyčajný život. Na každodenné výdavky im stačili úspory a dôchodok a on sám vraj trávil dni čítaním novín v miestnej kaviarni. Po raňajkách si zvyčajne kúpil aj dva žreby, za ktoré spolu v prepočte nezaplatil viac než štyri eurá, no v jedno ráno jeho zaužívanú rutinu prerušila nečakaná udalosť.
Takmer onemel
Dozvedel sa, že musí zájsť do banky, pretože sa naňho konečne usmialo šťastie. Keď však zistil, že vyhral hlavnú cenu vo výške viac ako tri milióny eur, úplne onemel. „Povedal som si, že je to neuveriteľné. Tá suma je taká vysoká, že sa aj trochu bojím,“ priznal pre South China Morning Post.
Dávnejšie sa dopočul, že šanca vyhrať v lotérii je ešte menšia než šanca, že človeka zasiahne blesk. Aj preto sa zľakol a manželke nepovedal celú pravdu. Tá bola podľa neho vždy mimoriadne šetrná, napríklad po svadbe ho požiadala, aby prestal piť pivo, a dovolila mu kúpiť si len staršie ojazdené auto.
Otriaslo to jeho životom
Preto jej vraj povedal povedal, že vyhral len 30-tisíc eur a peniaze plánuje použiť na rekonštrukciu domu. V skutočnosti si však potajomky kúpil úplne nové auto, chodil na dovolenky do luxusných rezortov, cestoval po svete a za pol roka minul zo svojej skutočnej výhry 100-tisíc eur.