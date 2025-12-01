V menopauze zvykneme robiť tri kľúčové chyby. Aj markizáčka Mirka Almásy po päťdesiatke prežila zlom - Dobré noviny
V menopauze zvykneme robiť tri kľúčové chyby. Aj markizáčka Mirka Almásy po päťdesiatke prežila zlom
V menopauze zvykneme robiť tri kľúčové chyby. Aj markizáčka Mirka Almásy po päťdesiatke prežila zlom

Mirka Almásy / Ilustračná fotografia
Mirka Almásy / Ilustračná fotografia — Foto: Instagram - @mirka.almasy; Freepik

Ženy toto obdobie opisujú, ako keby strácali kontrolu nad vlastným telom.

Celý život miluje spoločnosť ľudí, zábavu, smiech, zážitky a neznáša samotu. Vďaka tomuto životnému postoju vraj známa markizáčka Mirka Almásy žiari šťastím a energiou. V rozhovore pre Nový Čas ale otvorene priznala, že po päťdesiatke sa u nej toho veľa zmenilo a začala prežívať momenty, s ktorými sa bude vedieť stotožniť nejedna žena v jej veku. Trénerka Romana Kiapešová tvrdí, že obdobie menopauzy sa dá zvládnuť aj bez strachu a učí ženy, aby využili cyklus vo svoj prospech.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa MojaSlovakia. (@mojaslovakia)

Svätý pokoj a „kuchárka“ namiesto tricepsu

„Ty sa vôbec nemeníš, stále krásna a mladá,“ píšu na sociálne siete fanúšikovia obľúbenej rosničky a moderátorky, ktorá to vidí trochu inak a netají sa tým, že po dovŕšení 50 rokov nastal u nej zlom. „Začal som si na sebe všímať, že sa mi už nejak nič nechce, že chcem len svätý pokoj, čo bol prvý príznak. Začala som sa strániť spoločenských akcií a sedela som radšej doma pri televízii,“ povedala pre Nový Čas Almásy, ktorá popísala realitu mnohých žien, ktoré si prechádzajú perimenopauzou, teda obdobím hormonálnych zmien, ktoré sa prejavujú pred samotnou menopauzou.

Mirka Almásy s manželom Ľubošom.
Prečítajte si tiež: Keď ju uvidel, bolo to ako z amerického filmu. Rosnička Mirka Almásy s Ľubošom prežila aj prekliatie

„Ďalší príznak je, že ja som roky rokúce aktívne cvičila a po covide som nejak stratila energiu. Pozorovala som, že som strašne lenivá a neviem sa donútiť ísť cvičiť. Keď necvičí 50-ročná žena, tak to svalstvo mi odišlo. Zrazu som nemala triceps ani biceps a zostala mi tam visieť kuchárka,“ vysvetlila s humorom Mirka Almásy, ktorá si veľmi dobre uvedomuje hormonálne výkyvy. Je vraj nepríjemnejšia, no tie najväčšie zmeny vníma na svojom tele. „Toho sa desím, pretože mňa ten vzhľad a postava vlastne živí,“ povedala moderátorka, ktorá bola v čase rozhovoru „v katastrofálnom stave“. Uvedomovala si však, aké dôležité je, aby sa vrátila k športu a najmä silovému cvičeniu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Mirka Almásy (@mirka.almasy)

Tri základné chyby

Trénerka Romana Kiapešová, ktorá sa sústredí najmä na klientky po štyridsiatke, na sociálnych sieťach uviedla, že menopauzu ženy často opisujú tak, akoby „strácali kontrolu nad vlastným telom“. Túto „druhú pubertu“ podľa Kiapešovej treba uchopiť ako kľúčové obdobie na vytvorenie si zdravých návykov – správnym prístupom dokáže žena nielen zmierniť príznaky, ale prispieť k svojej dlhovekosti. Trénerka vysvetlila, že väčšina žien robí tri základné chyby, ak sa chcú počas menopauzy vrátiť do formy.

