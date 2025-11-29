Si drzejší ako Studenková, hovorili mu. Viktor Horján svoju pravdu žil aj vtedy, keď ho otec takmer zabil - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Si drzejší ako Studenková, hovorili mu. Viktor Horján svoju pravdu žil aj vtedy, keď ho otec takmer zabil
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou

Po škandále nechcel vytiahnuť päty z domu. Jara Slávika zachránila Andrea, ktorá mu odpustila všetky kauzy

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Vinczeovci.

Keď Adela príde domov, má popraté aj navarené. Viktor Vincze je otcom, ktorý zachraňuje rodinu

Ilustračná fotografia.

Prvé miesto by prekvapilo aj naše babičky. Toto sú podľa turistov tie najlepšie slovenské jedlá

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní.

Nemôžem za to, že je o 150 rokov mladší! Hana Gregorová a Koptík sa držia osvedčeného receptu na lásku

Vinczeovci.

Keď Adela príde domov, má popraté aj navarené. Viktor Vincze je otcom, ktorý zachraňuje rodinu

Mario Cimarro a Bronislava Gregušová / Fotografie herca po zatknutí

Luxusná vila aj bazén boli len ilúzia. Gregušová prezradila, že sa v prípade Cimarra pohli ľady

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Táňa Pauhofová.

Prísna mama právnička jej nič neodpustila. Táňa Pauhofová dnes vie, prečo si nepamätá veľkú časť detstva

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní.

Nemôžem za to, že je o 150 rokov mladší! Hana Gregorová a Koptík sa držia osvedčeného receptu na lásku

SLEDUJE NÁS 207 003 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Si drzejší ako Studenková, hovorili mu. Viktor Horján svoju pravdu žil aj vtedy, keď ho otec takmer zabil

Viktor Horján s kolegom a kamarátom Csongom Kassaiom.
Viktor Horján s kolegom a kamarátom Csongom Kassaiom. — Foto: Facebook - Viktor Horjan

Keď bojoval s rakovinou, Csongi bol božím darom.

„Viktor, ja poznám veľa aktívnych ľudí, ale ty si hyperaktívny!“ opakoval režisér Jozef Bednárik Viktorovi Horjánovi. A mal pravdu. Viktor je  výbušný koteil talentu, výrečnosti a odvahy, ktorá nepoznala hranice. Chalan z komárňanského sídliska, ktorého mama chcela vidieť v bielom plášti, si namiesto skalpelu vybral javisko, reflektory a vlastný príbeh – niekedy komický, inokedy bolestne úprimný. Herec, ktorý prekonal rakovinu aj bolestivý rozchod po 12 rokoch vzťahu, nikdy nehral úlohu obete. Zvykol byť vraj drzejší ako Zdena Studenková.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/OdtialPotial.sk/photos/t.1126274862/595852377131062/?type=3

Mama chcela doktora

Vyrastal ako panelákové dieťa pred blokom na komárňanskom sídlisku, kde nikdy nesníval o tom, že by sa mal stať hercom. V škole bol neposedným hyperaktívnym triednym šašom, ktorého sa rodičia snažili zabaviť na rôznych krúžkoch a práve v speváckom zbore si uvedomil, že by raz mohol robiť umenie. Talent vraj zdedil po mame, ktorú kedysi prijali na herectvo, no nevyštudovala ho, pretože sa jej narodil Viktor, z ktorého chcela mať lekára.

Zuzka Kubovčíková Šebová a Michal Kubovčík
Prečítajte si tiež: Spoznali sa pri pôrode, zamilovali v televízii. Michal Kubovčík prvýkrát Zuzku uvidel, keď bol na lešení

„Pôvodne som mal v predstave medicínu, ale nakoniec vo mne zvíťazila túžba ukázať sa, predvádzať sa. Vtedy sa mi veľmi páčila tá pozlátka,“ vysvetľoval pre SME Viktor Horján, ktorý bol detskou televíznou hviezdou relácii Cŕn-cŕn, Mravenisko či Študio Kontakt. Časom sa ale výrazne menil a na strednej škole bol prekvapivo tichý chalan, večne zahrabaný v knihách.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1877403784949&set=t.1126274862&type=3

Rozuzlenie záhady

„To bolo asi také vyrovnávanie sa so sebou, prišli prvé sexuálne ataky, tiky v hlave, či som taký, aký som, alebo ako to je,“ spomínal Viktor, ktorý sa so svojou identitou začal konfrontovať až vtedy, keď prišiel na vysokú školu do Bratislavy. Práve tam sa prvýkrát zamiloval. „Došlo k rozuzleniu tejto záhady, nastala veľká vzbura hormónov a ľudská vzbura, a zrazu som si začal užívať život plnými dúškami,“ vravel otvorene muž, ktorý si v hlavnom meste vytvoril vzťahy a priateľstvá na celý život. Jedno také vzniklo so starším spolužiakom Csongorom Kassaiom, ktorý pri ňom stál aj vtedy, keď bojoval s rakovinou.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4423660399773&set=t.1126274862&type=3

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…