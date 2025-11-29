Si drzejší ako Studenková, hovorili mu. Viktor Horján svoju pravdu žil aj vtedy, keď ho otec takmer zabil
Keď bojoval s rakovinou, Csongi bol božím darom.
„Viktor, ja poznám veľa aktívnych ľudí, ale ty si hyperaktívny!“ opakoval režisér Jozef Bednárik Viktorovi Horjánovi. A mal pravdu. Viktor je výbušný koteil talentu, výrečnosti a odvahy, ktorá nepoznala hranice. Chalan z komárňanského sídliska, ktorého mama chcela vidieť v bielom plášti, si namiesto skalpelu vybral javisko, reflektory a vlastný príbeh – niekedy komický, inokedy bolestne úprimný. Herec, ktorý prekonal rakovinu aj bolestivý rozchod po 12 rokoch vzťahu, nikdy nehral úlohu obete. Zvykol byť vraj drzejší ako Zdena Studenková.
Mama chcela doktora
Vyrastal ako panelákové dieťa pred blokom na komárňanskom sídlisku, kde nikdy nesníval o tom, že by sa mal stať hercom. V škole bol neposedným hyperaktívnym triednym šašom, ktorého sa rodičia snažili zabaviť na rôznych krúžkoch a práve v speváckom zbore si uvedomil, že by raz mohol robiť umenie. Talent vraj zdedil po mame, ktorú kedysi prijali na herectvo, no nevyštudovala ho, pretože sa jej narodil Viktor, z ktorého chcela mať lekára.
„Pôvodne som mal v predstave medicínu, ale nakoniec vo mne zvíťazila túžba ukázať sa, predvádzať sa. Vtedy sa mi veľmi páčila tá pozlátka,“ vysvetľoval pre SME Viktor Horján, ktorý bol detskou televíznou hviezdou relácii Cŕn-cŕn, Mravenisko či Študio Kontakt. Časom sa ale výrazne menil a na strednej škole bol prekvapivo tichý chalan, večne zahrabaný v knihách.
Rozuzlenie záhady
„To bolo asi také vyrovnávanie sa so sebou, prišli prvé sexuálne ataky, tiky v hlave, či som taký, aký som, alebo ako to je,“ spomínal Viktor, ktorý sa so svojou identitou začal konfrontovať až vtedy, keď prišiel na vysokú školu do Bratislavy. Práve tam sa prvýkrát zamiloval. „Došlo k rozuzleniu tejto záhady, nastala veľká vzbura hormónov a ľudská vzbura, a zrazu som si začal užívať život plnými dúškami,“ vravel otvorene muž, ktorý si v hlavnom meste vytvoril vzťahy a priateľstvá na celý život. Jedno také vzniklo so starším spolužiakom Csongorom Kassaiom, ktorý pri ňom stál aj vtedy, keď bojoval s rakovinou.