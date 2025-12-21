Chyba pri výbere darčeku, ktorú určite robíte aj vy. Spotrebiteľský psychológ prezradil, ako naozaj potešiť - Dobré noviny
Chyba pri výbere darčeku, ktorú určite robíte aj vy. Spotrebiteľský psychológ prezradil, ako naozaj potešiť
Chyba pri výbere darčeku, ktorú určite robíte aj vy. Spotrebiteľský psychológ prezradil, ako naozaj potešiť

Pri výbere darčekov myslime na niektoré pravidlá.
Pri výbere darčekov myslime na niektoré pravidlá. — Foto: Pixabay.com

Ísť na istotu sa nie vždy oplatí.

Viaceré výskumy tvrdia, že väčšiu radosť pri darovaní darčekov pociťuje ten, kto dáva - než ten obdarovaný. Dodržiavanie niekoľkých pravidiel zabezpečí, že sa obdarovaný po rozbalení darčeka usmievať len zo zdvorilosti. Spotrebiteľský psychológ Julian Givi upozornil na štyri zásadné chyby, ktoré robíme.

Máme veľké očakávania

Na moment rozbalenia darčeka čaká každý, kto si dal s výberom aspoň trošku záležať. Sleduje výraz v tvári a v predstavách očakáva až explóziu radosti. A to je presne problém. Darček totiž nemusí korešpondovať s takou reakciou. „Ľudia, ktorí dostanú darček, nepremýšľajú v duchu len nad tým, čo sa odohráva pri rozbaľovaní, ale aj ako budú vyzerať nasledujúce týždne s takým darčekom. Chcú darčeky, ktoré sú spoľahlivé, užitočné a spĺňajú ich potreby," vysvetľuje psychológ.

Taká fontána na čokoládu sa nám môže javiť ako skvelý dar, ak však obdarovaný netúži po čokoládových špecialitách každý druhý deň, v hlave sa mu budú v tej chvíli roniť práve tieto myšlienky a rozhodne nepôjde o explóziu radosti.

Moment prekvapenia nemusí spĺňať naše očakávania.
Moment prekvapenia nemusí spĺňať naše očakávania. Foto: Pixabay.com

Preceňujeme jedinečnosť aj nové veci

Častokrát sa sami riadime zbytočnými obmedzeniami, ktoré nie sú pre obdarovaného problém. Napríklad veríme, že by nemal dva roky po sebe dostať ten istý dar, alebo, že stále musí ísť o niečo nové a nie z druhej ruky. Obdarovaný sa však zaručene viac poteší darčeku, ktorý využije a je pre neho istotou, ako niečím "čo tu ešte nebolo."

„Príjemcovia sú dosť otvorení darom, ktoré porušujú normy. Ak si majú vybrať medzi fotoaparátom, ktorý je síce z druhej ruky, ale má mnoho nových funkcií a novým kusom, ktorý ich má zase menej, ale sú v podobnej cene, zvolia si ten z druhej ruky," opisuje Givi.

Neochota riskovať

