Je taká nadýchaná, že sa vám zatočí hlava. Evelyn receptom na žemľovku pobavila aj inšpirovala
Zábavnou formou sa jej podarilo spojiť príjemné s užitočným.
Vždy veselá komička a herečka Eva „Evelyn“ Kramerová si svoj zdravý vzťah k jedlu musela vydrieť. Otvorene hovorí o tom, čím si v súvislosti so stravovaním prešla a upozorňuje aj na to, aké nebezpečné je strašiť deti diétami už v útlom veku. Zažila to totiž na vlastnej koži.
Obyčajný recept vylepšila humorom
„Kým sme žili s rodinou na Slovensku, bola som chudé dieťa, ktoré však v Amerike začalo bucľatieť. Nie príliš, no stačilo to na to, aby na mňa po návrate domov začali druhé deti ukazovať prstom a vysmievať sa. Tam niekde sa začal môj celoživotný kolotoč diét,“ priznala dávnejšie v rozhovore pre Svet Evity.
Jedna z najobľúbenejších slovenských komičiek svojou úprimnosťou a otvorenosťou dokázala pomôcť už nejednej žene, ktorá bojuje so sebaláskou. Nebojí sa totiž ukázať svoju zraniteľnosť, no zároveň na sebe pracuje a prirodzene tým inšpiruje okolie. Všetko navyše dokáže podať s humorom, ktorým vylepšila aj obyčajný recept na žemľovku.
Nedávno ním prekvapila svojich fanúšikov na Instagrame a zábavno-náučnou formou tu opäť spojila príjemné s užitočným. „Mám tu žemľovku, z ktorej padnete na riť, taká fluffy (nadýchaná, pozn. red.), že sa vám zatočí hlava,“ napísala Evelyn k videu s humorom sebe vlastným.