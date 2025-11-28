Je taká nadýchaná, že sa vám zatočí hlava. Evelyn receptom na žemľovku pobavila aj inšpirovala - Dobré noviny
Je taká nadýchaná, že sa vám zatočí hlava. Evelyn receptom na žemľovku pobavila aj inšpirovala
Ilustračná fotografia.

Je taká nadýchaná, že sa vám zatočí hlava. Evelyn receptom na žemľovku pobavila aj inšpirovala

Evelyn a jej žemľovka.
Evelyn a jej žemľovka. — Foto: Instagram/evelynjefresh

Zábavnou formou sa jej podarilo spojiť príjemné s užitočným.

Vždy veselá komička a herečka Eva „Evelyn“ Kramerová si svoj zdravý vzťah k jedlu musela vydrieť. Otvorene hovorí o tom, čím si v súvislosti so stravovaním prešla a upozorňuje aj na to, aké nebezpečné je strašiť deti diétami už v útlom veku. Zažila to totiž na vlastnej koži.

Obyčajný recept vylepšila humorom

„Kým sme žili s rodinou na Slovensku, bola som chudé dieťa, ktoré však v Amerike začalo bucľatieť. Nie príliš, no stačilo to na to, aby na mňa po návrate domov začali druhé deti ukazovať prstom a vysmievať sa. Tam niekde sa začal môj celoživotný kolotoč diét,“ priznala dávnejšie v rozhovore pre Svet Evity.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Eva Evelyn Kramerová (@evelynjefresh)

Jedna z najobľúbenejších slovenských komičiek svojou úprimnosťou a otvorenosťou dokázala pomôcť už nejednej žene, ktorá bojuje so sebaláskou. Nebojí sa totiž ukázať svoju zraniteľnosť, no zároveň na sebe pracuje a prirodzene tým inšpiruje okolie. Všetko navyše dokáže podať s humorom, ktorým vylepšila aj obyčajný recept na žemľovku.

Prečítajte si tiež: Chce, aby sa cítili krásne také, aké sú. Evelyn sa rozhodla povzbudiť všetky Slovenky, ktoré si neveria

Nedávno ním prekvapila svojich fanúšikov na Instagrame a zábavno-náučnou formou tu opäť spojila príjemné s užitočným. „Mám tu žemľovku, z ktorej padnete na riť, taká fluffy (nadýchaná, pozn. red.), že sa vám zatočí hlava,“ napísala Evelyn k videu s humorom sebe vlastným.

Žemľovka podľa Evelyn:

POKRAČOVANIE ČLÁNKU

