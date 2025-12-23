Vianočný TELEVÍZNY PROGRAM: Kedy pôjde Popoluška, Perinbaba či Leví kráľ? Veľký prehľad klasík aj noviniek
Tešiť sa môžeme aj na novinky.
Pre mnohých ľudí je súčasťou Vianoc aj spoločné sledovanie filmov, ktoré tvoria sviatočnú atmosféru už celé generácie. Prečítajte si, na čo sa počas Štedrého dňa môžete tešiť vo verejnoprávnej RTVS, v televízii Markíza či TV JOJ. Nechýbajú legendy ani očakávané novinky, ktoré môžu prekvapiť divákov všetkých vekových skupín.
Jednotka: Klasiky aj nové lákadlá
Štedrý deň bude opäť patriť obľúbeným titulom, ale aj exkluzívnym novinkám zo slovenskej produkcie. Ako informuje portál Mediaklik.sk, verejnoprávna Jednotka stavila od rána na rozprávkový maratón – medzi prvými titulmi sa objaví O liečivej vode (7:30), Zázračný nos (9:05) či populárna rozprávka Láska na vlásku (11:00). V obedňajších hodinách pokračuje program komediálnou rozprávkou Ako si nezobrať princeznú (12:55) a klasikou Šípková Ruženka (14:30).
Popoludní príde na rad Sedem zhavranelých bratov (16:05), o 17:45 zas televízny film Vianočné oblátky podľa slovenského klasika Martina Kukučína. Jednotka uvedie aj minuloročnú novinku Čarovné jablko (18:55) a večer prinesie veľkú premiéru slovenskej rozprávky Čáry-máry (20:30).
Neskoro večer sa na obrazovkách objaví Rysavá Jalovica (22:10) a dokumentárny pohľad na zvyky pod názvom Deň štedrovečerný (23:15).