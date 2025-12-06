Markéte hrozil trest smrti a nevedela, či ju zastrelia alebo obesia. Za všetkým bola túžba po dieťati - Dobré noviny
Markéte hrozil trest smrti a nevedela, či ju zastrelia alebo obesia. Za všetkým bola túžba po dieťati
Markéte hrozil trest smrti a nevedela, či ju zastrelia alebo obesia. Za všetkým bola túžba po dieťati

— Foto: Facebook - Markéta Klimtová.

V base spala na kúsku rohožky, obkolesená krysami a špinou, v ktorej sa rodili aj deti.

„Bože, ak tam niekde si, tak ma zastav,“ šepkala si Markéta Klimtová v duchu, keď stála na letisku na Srí Lanke. Svet okolo nej sa vzápätí zrútil – chytili ju pri pašovaní 5,5 kilogramu kokaínu a čakali ju roky v nepredstaviteľnom väzení. Stála tam s pocitom, že každá minúta môže byť tou poslednou, a pred očami sa jej premietali všetky sny, ktoré chcela žiť: byť mamou, cítiť lásku a bezpečie. Namiesto toho ju čakali studené cely, zovreté mreže a strach, ktorý sa stal jej každodennou realitou.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=122102558913090908&set=pb.61582727251333.-2207520000&locale=de_DE

Nešlo o muža

Mala dobrú prácu, bola vydatá, ale roky ju trápilo, že nemohla mať deti. To bol aj dôvod, prečo sa s manželom nakoniec rozviedla. „Podpísal rozvod so zaťatými zubami, pretože nechcel. Povedal, že som tvrdohlavá a že moje ego ma raz zabije. Čo bola vlastne skoro pravda,“ priznala. Obdobie po rozvode preflámovala na žúroch a v partiách, kde boli drogy bežnou súčasťou spoločenských akcií. „Od fajčenia trávy až po kokaín, a vlastne v spoločnosti, kde som bola, bol kokaín úplne bežná vec,“ povedala otvorene Markéta, ktorá chcela nový život začať v Ázii.

Tereza Pergnerová.
Prečítajte si tiež: Po cisárskom reze utiekla z nemocnice zháňať drogy. Moderátorku Terezu Pergnerovú zachránil až pád na dno

Medializovaný príbeh Markéty Klimtovej začína v Kambodži, kde sa zoznámila s Viktorom a jeho ročnou dcérou Oliviou. „Nešlo ani tak o túžbu po mužovi, ako o túžbu po dieťati. V hlave som mala predovšetkým tú Oliviu, ktorej som chcela byť mamou,“ priznala v podcaste Markéta. Viktor zapletený do nelegálneho biznisu v organizovanej skupine dobre vedel, čo robí. S Markétou manipuloval všetkými možnými spôsobmi, aby ju prinútil z Kolumbie na Srí Lanku prepašovať 5,5 kilogramu kokaínu. V auguste 2015 sa teda vydala na cestu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=122115850328772153&set=pb.61573164596794.-2207520000&type=3

Nesmierne naivná

„Nemohla som mať vlastné dieťa a zamotala som sa s človekom, ktorý mal ročnú dcéru a ponúkol mi spoločný život. Bola som chytená do siete pašerákov a z toho sa ťažko vystupuje, aj keď som vedela, že je všetko zlé. Bola som nesmierne naivná,“ priznala s odstupom času pre DVTV. Pred sebou však mala víziu, že sa stane mamou Olivie a bola ochotná pre ňu urobiť všetko.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

