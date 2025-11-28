Celých 20 rokov sa bál o jeho život. Pierce Brosnan sa stretol so synom, ktorý bojoval s vlastnými démonmi - Dobré noviny
Dobré noviny
Celých 20 rokov sa bál o jeho život. Pierce Brosnan sa stretol so synom, ktorý bojoval s vlastnými démonmi
Ilustračná fotografia.

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Vinczeovci.

Ilustračná fotografia.

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Ilustračná fotografia.

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní.

Táňa Pauhofová.

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Ilustračná fotografia.

Táňa Pauhofová.

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní.

Celých 20 rokov sa bál o jeho život. Pierce Brosnan sa stretol so synom, ktorý bojoval s vlastnými démonmi

Pierce Brosnan si adoptoval Christophera, keď bol v manželstve so svojou prvou ženou Cassandrou Harris.
Pierce Brosnan si adoptoval Christophera, keď bol v manželstve so svojou prvou ženou Cassandrou Harris. — Foto: Wikimedia Commons, Instagram @piercebrosnanofficial

Herca so synmi pristihli v dobrej nálade.

Pierce Brosnan je otcom piatich detí, no komplikované vzťahy a životné tragédie, ktoré prichádzali jedna za druhou, spôsobili, že ostal v kontakte len s tromi z nich. Dcéra Charlotte podľahla rakovine a s najstarším synom Christopherom sa nerozprával dlhých dvadsať rokov. Fotografi ich však nedávno zachytili počas stretnutia v reštaurácii a podľa očitých svedkov si svoju spoločnosť užívali. Brosnan sa nikdy netajil tým, že sa v roli otca našiel a rodina je zmyslom jeho života. Prečo sa teda so synom nevidel dve desaťročia?

Adoptívny syn

Christopher, ktorý tento mesiac oslávil 53 rokov, nie je biologickým synom Pierca Brosnana. Narodil sa ešte v prvom manželstve Piercovej prvej manželky Cassandry. Po smrti jej muža a Christopherovho otca si jej dve deti, Christophera a Charlotte, adoptoval a prijal za svoje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa LEO (@leoeditdaily)

Po čase k nim pribudol aj ich spoločný syn Sean, ale idylka netrvala navždy. Cassandre diagnostikovali rakovinu vaječníkov a po štyroch rokoch liečby zomrela. Z herca sa stal vdovec a o tri deti sa staral sám. Strata blízkeho človeka hlboko zasiahla všetkých, pričom Christopher bol ten, ktorý sa s novou situáciou a so stratou oboch biologických rodičov nevedel vysporiadať. Útočisko hľadal v drogách a z ich zovretia sa nedokázal vymaniť.

Preč zo života

Brosnan vraj vynaložil množstvo úsilia na to, aby Christopherovi pomohol. Jeho závislosť a problémy sa len stupňovali a vo chvíli, keď nadobudol pocit, že pre syna už nedokáže urobiť viac, prerušil s ním kontakt. „Christopher je stále mimo. Modlím sa za neho a stále na neho myslím. Všetkých v tejto rodine vystavil skúškam, ale seba zo všetkých najviac,“ povedal herec v roku 2005 v rozhovore pre Playboy.

