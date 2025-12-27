Celý život som šiel naplno, spieval. V roku 2025 nás opustila mladá umelkyňa, obľúbený herec i slávny rocker - Dobré noviny
Celý život som šiel naplno, spieval. V roku 2025 nás opustila mladá umelkyňa, obľúbený herec i slávny rocker
Celý život som šiel naplno, spieval. V roku 2025 nás opustila mladá umelkyňa, obľúbený herec i slávny rocker

Vľavo Oldo Hlaváček s vnučkami a vpravo Anička Slováčková.
Vľavo Oldo Hlaváček s vnučkami a vpravo Anička Slováčková. — Foto: Instagram @ luciahlavackova, anna_julie_slovackova

S týmito osobnosťami sme sa museli navždy rozlúčiť v roku 2025.

Rok 2025 nebol bohatý len na šťastné udalosti. Do hviezdneho neba totiž odišlo viacero významných osobností - hercov, ktorých sme milovali, aj významných hudobníkov. Poďme si ich spoločne pripomenúť a zaspomínať si.

Herec Marcel Nemec (vľavo) a predstaviteľka Brendy zo seriálu Beverly Hills 902 10, herečka Shannen Doherty (vpravo).
Prečítajte si tiež: Viem, že je ten čas, povedal pred smrťou. S týmito osobnosťami sme sa museli v roku 2024 navždy rozlúčiť

Táňa Radeva

Mala za sebou náročný boj s krutou chorobou. Slovenský herecký svet aj množstvo fanúšikov smútilo, pretože vo veku len 67 rokov zomrela Táňa Radeva. Obľúbená herečka s nezameniteľným hlasom strávila vyše štyri desaťročia po boku manžela Miroslava, ktorému prevrátila život naruby. Lásku mu predpovedala veštica.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/Telerano/photos/a.383720638253/10152533570993254/?type=3&ref=embed_post

Jorga Kotrbová

Rozprávku o princeznej so zlatými vlasmi, ktorej srdce nakoniec získa dobromyseľný kuchár Jiřík, milovali generácie detí. Predstaviteľka Zlatovlásky, herečka Jorga Kotrbová, ktorá nás navždy opustila vo veku 78 rokov, s nimi tento pocit rozhodne nezdieľala. „Tá rola mi zničila život,“ priznala otvorene pre portál Aha! v jednom zo svojich zriedkavých rozhovorov.

Oldo Hlaváček

S milovanou Boženkou prežil viac než šesť dekád a keď ho opustila, len veľmi ťažko si zvykal na samotu. Dnes sú však už opäť spolu. Slovensko tento rok zasiahla správa o úmrtí herca, zabávača a moderátora Olda Hlaváčka. Podľa slov jeho syna Iva herec naposledy vydýchol v skorých ranných hodinách v jednej z bratislavských nemocníc. Mal 91 rokov. 

