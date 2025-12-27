Celý život som šiel naplno, spieval. V roku 2025 nás opustila mladá umelkyňa, obľúbený herec i slávny rocker
S týmito osobnosťami sme sa museli navždy rozlúčiť v roku 2025.
Rok 2025 nebol bohatý len na šťastné udalosti. Do hviezdneho neba totiž odišlo viacero významných osobností - hercov, ktorých sme milovali, aj významných hudobníkov. Poďme si ich spoločne pripomenúť a zaspomínať si.
Táňa Radeva
Mala za sebou náročný boj s krutou chorobou. Slovenský herecký svet aj množstvo fanúšikov smútilo, pretože vo veku len 67 rokov zomrela Táňa Radeva. Obľúbená herečka s nezameniteľným hlasom strávila vyše štyri desaťročia po boku manžela Miroslava, ktorému prevrátila život naruby. Lásku mu predpovedala veštica.
Jorga Kotrbová
Rozprávku o princeznej so zlatými vlasmi, ktorej srdce nakoniec získa dobromyseľný kuchár Jiřík, milovali generácie detí. Predstaviteľka Zlatovlásky, herečka Jorga Kotrbová, ktorá nás navždy opustila vo veku 78 rokov, s nimi tento pocit rozhodne nezdieľala. „Tá rola mi zničila život,“ priznala otvorene pre portál Aha! v jednom zo svojich zriedkavých rozhovorov.
Oldo Hlaváček
S milovanou Boženkou prežil viac než šesť dekád a keď ho opustila, len veľmi ťažko si zvykal na samotu. Dnes sú však už opäť spolu. Slovensko tento rok zasiahla správa o úmrtí herca, zabávača a moderátora Olda Hlaváčka. Podľa slov jeho syna Iva herec naposledy vydýchol v skorých ranných hodinách v jednej z bratislavských nemocníc. Mal 91 rokov.