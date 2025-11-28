Z množiarne vyslobodili 129 psíkov, ktoré iba trpeli. Útulok Tuláčik prosí o pomoc pre statočných chlpáčov - Dobré noviny
Z množiarne vyslobodili 129 psíkov, ktoré iba trpeli. Útulok Tuláčik prosí o pomoc pre statočných chlpáčov
Z množiarne vyslobodili 129 psíkov, ktoré iba trpeli. Útulok Tuláčik prosí o pomoc pre statočných chlpáčov

Títo psíci potrebujú našu pomoc.
Útulok Tuláčik čelí ťažkej výzve.

„Za jedinú noc sme prijali 129 psíkov.“ Týmito slovami začína brezniansky Útulok Tuláčik srdcervúci príspevok na sociálnych sieťach. Keď pred pár dňami dostali požiadavku o pomoc pri záchrane obrovského množstva psíkov z jednej z najhorších a najväčších množiarní na Slovensku, neváhali. „V takejto extrémnej situácii neexistovala pre nás iná možnosť – okamžite sme zasiahli,“ napísali. Budú však potrebovať našu pomoc.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/871274708583744

Zachránení z pekla množiarne

Až do tretej rána sa snažili psíky dostať do bezpečia. Vyzeralo to vraj tak, že tieto zvieratká slúžili len na krutý biznis. „Zvieratá, ktoré tam roky žili, nepoznali svetlo, nepoznali dotyk, nepoznali lásku... iba utrpenie a beznádej. Ich pohľady... to sa nedá ani opísať. Boli to oči zvierat, ktoré už prestali veriť, že život môže byť aj iný,“ opísal útulok krutú realitu. Túto noc si jeho pracovníci budú pamätať navždy, pretože ako píšu, niečo podobné doposiaľ nezažili.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Útulok Tuláčik Brezno (@utuloktulacik)

Takmer 130 psíkov prevzali v katastrofálnom zdravotnom stave, nehovoriac o ich úplne zničenej psychike. „Niektoré z nich skončili rovno na klinike, úplne vysilené, neschopné stáť na labkách, bojujúce na infúziách. Nečakajú nás len náročné dni, ale aj mesiace, kým tieto zlomené psíčatká dáme do poriadku,“ vyhlásili.

Ako môžeme pomôcť?

„Každý jeden psík potrebuje nielen bežné ošetrenie, mnohé z nich majú zápaly, infekcie, zničené zuby a uši, srdcové a dýchacie problémy, kožné ochorenia, vyčerpanosť, anémiu, a zoznam pokračuje inými vážnymi diagnózami..." vymenováva útulok, podľa ktorého sa náklady na veterinárnu pomoc vyšplhajú na tisíce eur.

