Pán Duncan daruje Kevinovi v Sám doma dva darčeky a zmení ho. Jeho predstaviteľ prežil zaujímavý život - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Pán Duncan daruje Kevinovi v Sám doma dva darčeky a zmení ho. Jeho predstaviteľ prežil zaujímavý život
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Katarína Nádaská.

Po rozvode jej varí a upratuje. Katarína Nádaská sa s manželom rozišla, lebo nespĺňala parametre gazdinky

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Juraj Rašla s manželkou Luckou.

Juraj Rašla pre Dobré noviny: Z Diany Mórovej sa mi triasli kolená. Až pri manželke mi to celé docvaklo

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Mama najznámejších slovenských štvorčiat: Toto si deti zapamätajú najviac. Netreba sa za ničím naháňať

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

SLEDUJE NÁS 206 936 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Pán Duncan daruje Kevinovi v Sám doma dva darčeky a zmení ho. Jeho predstaviteľ prežil zaujímavý život

— Foto: Csfd.cz/ © 20th Century Fox, Wikimedia Commons, Photographer-Garbo, Chicago

Americký herec zomrel v roku 2002 vo veku 87 rokov.

Keď sa pán Duncan v kultovej vianočnej snímke Sám doma 2 stretne v hračkárstve s Kevinom McCallisterom a dá mu dva suveníry - hrdličky z dreva, chlapec si uvedomí dôležitú vec. Majiteľ hračkárstva mu totiž vysvetlí, že jednu si má nechať a druhú darovať niekomu špeciálnemu - ako symbol priateľstva a lásky. Jeho predstaviteľ, americký herec Eddie Bracken, si podľa medializovaných správ vraj túto úlohu, rovnako ako svoje neskoršie filmové postavy, veľmi užíval.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=8096129097070481&set=gm.3884741868477390&idorvanity=1684044015213864

Nesmierne si to užil

Ako ďalej píše The New York Times, herec, ktorý vyrastal v newyorskom Queense, začínal ako detský herec v 20. rokoch 20. storočia, ale skutočne sa presadil až začiatkom 40. rokov 20. storočia, keď v Hollywoode natočil niekoľko ľahkých komédií.

Macaulay Culkin z kultového filmu Sám doma dostal svoju hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy.
Prečítajte si tiež: Kevin zo Sám doma sa stretol s filmovou mamou: Ty si dôvodom, prečo na Vianoce milujeme tento film

Diváci na celom svete si ho však môžu pamätať aj z tradičnej vianočnej klasiky Sám doma 2, kde vystupuje v úlohe majiteľa hračkárstva a kde mu malý Kevin pomôže obchod ochrániť pred "Lepkavými banditmi", ktorí ho chcú na Štedrý večer vykradnúť.

Bracken si vraj túto úlohu, rovnako ako svoje neskoršie filmové postavy, veľmi užíval, pretože mu priniesli "úplne novú kariéru" a predstavili ho novej generácii divákov, ktorí už nepoznali jeho staršie broadwayské a hollywoodske úlohy zo 40. rokov.

Miloval dosky, ktoré znamenali svet

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Juraj Rašla s manželkou Luckou.

Juraj Rašla pre Dobré noviny: Z Diany Mórovej sa mi triasli kolená. Až pri manželke mi to celé docvaklo

 Lucka mi dala všetko na zlatom podnose, prezradil.

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…