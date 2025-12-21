Pán Duncan daruje Kevinovi v Sám doma dva darčeky a zmení ho. Jeho predstaviteľ prežil zaujímavý život
Americký herec zomrel v roku 2002 vo veku 87 rokov.
Keď sa pán Duncan v kultovej vianočnej snímke Sám doma 2 stretne v hračkárstve s Kevinom McCallisterom a dá mu dva suveníry - hrdličky z dreva, chlapec si uvedomí dôležitú vec. Majiteľ hračkárstva mu totiž vysvetlí, že jednu si má nechať a druhú darovať niekomu špeciálnemu - ako symbol priateľstva a lásky. Jeho predstaviteľ, americký herec Eddie Bracken, si podľa medializovaných správ vraj túto úlohu, rovnako ako svoje neskoršie filmové postavy, veľmi užíval.
Nesmierne si to užil
Ako ďalej píše The New York Times, herec, ktorý vyrastal v newyorskom Queense, začínal ako detský herec v 20. rokoch 20. storočia, ale skutočne sa presadil až začiatkom 40. rokov 20. storočia, keď v Hollywoode natočil niekoľko ľahkých komédií.
Diváci na celom svete si ho však môžu pamätať aj z tradičnej vianočnej klasiky Sám doma 2, kde vystupuje v úlohe majiteľa hračkárstva a kde mu malý Kevin pomôže obchod ochrániť pred "Lepkavými banditmi", ktorí ho chcú na Štedrý večer vykradnúť.
Bracken si vraj túto úlohu, rovnako ako svoje neskoršie filmové postavy, veľmi užíval, pretože mu priniesli "úplne novú kariéru" a predstavili ho novej generácii divákov, ktorí už nepoznali jeho staršie broadwayské a hollywoodske úlohy zo 40. rokov.