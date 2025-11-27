Rapujúci školník René je hitom internetu. Štvrtákov naučil vybrané slová oveľa rýchlejšie ako učitelia
Škola hľadá žiakom netradičné formy vzdelávania pravidelne.
Žiaci kričia jedno vybrané slovo za druhým a nesmierne si to užívajú. Video z hodiny českého jazyka na škole v Albrechticiach si vyslúžilo mimoriadny úspech. Pri spomienkach na to, aké nudné a náročné bolo zapamätať si vybrané slová, vzbudzuje pohľad na nadšené deti a rapujúceho školníka dávku závisti.
Pedagógovia miestnej školy pritom vymýšľajú pre deti zábavné vzdelávacie aktivity pravidelne a pán školník sa vždy ochotne pridá tiež. O rapovaní vybraných slov sa školník dozvedel od detí na chodbe. „Deti si ma odchytili s tým, že mi chceli ukázať, čo vedia," hovorí školník René Chmelař podľa Novinky.cz.
Dohodol sa teda s ich pani učiteľkou, kedy by k nim mohol prísť na hodinu. „Chcel som ich prekvapiť, tak som si na internete našiel, ako sa obliekajú raperi a urobil som si taký rýchly kostým. Na krku som mal reťaz a na rameno som si hodil rádio," opisuje. Triedna učiteľka potvrdila, že deti sa takýmto spôsobom naučili vybrané slová o poznanie rýchlejšie.
„Slová nevynechávajú, nezabúdajú a idú podľa rytmu. Púšťam im do toho beat. Svoj účel to splnilo," povedala triedna 4.A Kateřina Higertová. V škole skúšali použiť podobnú stratégiu aj na učenie násobilky, tento spôsob sa však neosvedčil.