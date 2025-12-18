V päťstoročnom recepte na koláč nájdete nečakanú dvojkombináciu chutí. Je ideálny ku káve či čaju
Ak chcete ešte zvýrazniť chuť, pridajte jogurt.
Rozmarín v koláči? Zberateľka starých receptov Júlia Spustová hovorí, že práve táto nečakaná kombinácia je jej srdcovka. A keď raz upečiete tento vláčny, jemne voňavý koláč, pochopíte prečo. Je jednoduchý, rýchly a ideálny k poobednej šálke kávy či čaju.
Ingrediencie:
-
160 ml olivového oleja
-
365 ml jogurtu (v pôvodnom recepte bolo kyslé mlieko)
-
3 vajcia
-
1 vetvička rozmarínu
-
250 g práškového cukru
-
310 g hladkej pšeničnej múky
-
½ balíčka prášku do pečiva
-
½ ČL sódy bikarbóny
-
štipka nastrúhaného muškátového oriešku
Ako na cesto
Olej, jogurt a vajíčka vyšľaháme, aby sa pekne spojili. Pridáme nadrobno nasekané lístky rozmarínu – práve tie dodajú koláču jeho typickú vôňu. Nakoniec vsypeme všetky suché ingrediencie a vymiešame hladké, vláčne cesto.
To potom nalejeme do vymastenej a múkou vysypanej formy. Júlia odporúča klasickú formu na srnčí chrbát, prípadne dve menšie formy. Koláč dáme piecť.
A ak pri pečení praskne? Vôbec nevadí – poleva sa vpije do celého objemu.