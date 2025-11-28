Požiar pripravil mladú rodinu o domov aj živobytie. Veria, že s pomocou dobrých ľudí začnú odznova - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Požiar pripravil mladú rodinu o domov aj živobytie. Veria, že s pomocou dobrých ľudí začnú odznova
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Mario Cimarro a Bronislava Gregušová / Fotografie herca po zatknutí

Luxusná vila aj bazén boli len ilúzia. Gregušová prezradila, že sa v prípade Cimarra pohli ľady

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní.

Nemôžem za to, že je o 150 rokov mladší! Hana Gregorová a Koptík sa držia osvedčeného receptu na lásku

Vinczeovci.

Keď Adela príde domov, má popraté aj navarené. Viktor Vincze je otcom, ktorý zachraňuje rodinu

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní.

Nemôžem za to, že je o 150 rokov mladší! Hana Gregorová a Koptík sa držia osvedčeného receptu na lásku

Táňa Pauhofová.

Prísna mama právnička jej nič neodpustila. Táňa Pauhofová dnes vie, prečo si nepamätá veľkú časť detstva

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Táňa Pauhofová.

Prísna mama právnička jej nič neodpustila. Táňa Pauhofová dnes vie, prečo si nepamätá veľkú časť detstva

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

SLEDUJE NÁS 207 008 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Požiar pripravil mladú rodinu o domov aj živobytie. Veria, že s pomocou dobrých ľudí začnú odznova

— Foto: Donio.sk / Pomôžme mladej rodine, ktorej oheň vzal skoro všetko

Z ich domova zostalo spálenisko.

Keď sa v jedno novembrové popoludnie v dedinke pri Nitre ozvali hasičské sirény, ešte nikto netušil, akú jóbovku prinášajú. Mladá rodina, ktorá tu roky krok za krokom budovala svoj domov a živobytie, prišla v priebehu niekoľkých minút o všetko podstatné. Zostali len trosky a obrovská snaha postaviť sa znova na nohy.

„Oheň nám vzal skoro všetko – bývanie aj dielňu, ktorá nás živila,“ uviedla rodina pre portál Donio. Veria, že s pomocou dobrých ľudí dostanú šancu začať odznova.

V pribehu minút sa sen premenil na popol

Podľa slov rodiny požiar vypukol 8. novembra 2025 v ich rodinnom dome, keď „obyčajný skrat“ spôsobil tragédiu, ktorá sa nedala zastaviť. Oheň zachvátil všetko. Dom, vybavenie domácnosti, osobné veci aj dielňu, ktorá živila celú rodinu.

Foto: Donio.sk

„Bezmocne sme sa museli prizerať, ako nám v priebehu pár minút oheň zničil všetko, čo sme dlhé roky budovali,“ opísali hrôzostrašné momenty.

Podarilo sa zachrániť len zlomok predmetov. Hračky, spomienky, detský svet plný drobností – všetko zmizlo. „Zvyšok, vrátane milovaných vecí našich detí, sa premenil na popol,“ priznali.

Dobrí ľudia im pomohli prekonať prvé dni

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…