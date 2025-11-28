Požiar pripravil mladú rodinu o domov aj živobytie. Veria, že s pomocou dobrých ľudí začnú odznova
Z ich domova zostalo spálenisko.
Keď sa v jedno novembrové popoludnie v dedinke pri Nitre ozvali hasičské sirény, ešte nikto netušil, akú jóbovku prinášajú. Mladá rodina, ktorá tu roky krok za krokom budovala svoj domov a živobytie, prišla v priebehu niekoľkých minút o všetko podstatné. Zostali len trosky a obrovská snaha postaviť sa znova na nohy.
„Oheň nám vzal skoro všetko – bývanie aj dielňu, ktorá nás živila,“ uviedla rodina pre portál Donio. Veria, že s pomocou dobrých ľudí dostanú šancu začať odznova.
V pribehu minút sa sen premenil na popol
Podľa slov rodiny požiar vypukol 8. novembra 2025 v ich rodinnom dome, keď „obyčajný skrat“ spôsobil tragédiu, ktorá sa nedala zastaviť. Oheň zachvátil všetko. Dom, vybavenie domácnosti, osobné veci aj dielňu, ktorá živila celú rodinu.
„Bezmocne sme sa museli prizerať, ako nám v priebehu pár minút oheň zničil všetko, čo sme dlhé roky budovali,“ opísali hrôzostrašné momenty.
Podarilo sa zachrániť len zlomok predmetov. Hračky, spomienky, detský svet plný drobností – všetko zmizlo. „Zvyšok, vrátane milovaných vecí našich detí, sa premenil na popol,“ priznali.