Potiera ich špeciálnou polevou. Vanilkové rožky cukrára Maršálka na prvú adventnú nedeľu nesmú chýbať
Potiera ich špeciálnou polevou. Vanilkové rožky cukrára Maršálka na prvú adventnú nedeľu nesmú chýbať

Josef Maršálek a jeho vanilkové rožky.
Josef Maršálek a jeho vanilkové rožky. — Foto: Instagram/marsalekjosef82

Klasika všetkých klasík, vanilkové rožky! Kto by im odolal? pýta sa obľúbený cukrár.

Zapálením prvej sviečky na adventnom venci atmosféra už oficiálne začína rozvoniavať Vianocami. Čas pokoja a prípravy na príchod malého Ježiška sa však nezaobíde bez tradičného pečenia. Práve toto obdobie je totiž ideálne na prípravu sladkých dobrôt, ktorým čas na odležanie ešte vylepší chuť. Jeden tip ponúka aj cukrár Josef Maršálek.

To najtradičnejšie a najobľúbenejšie

V minulosti advent znamenal predovšetkým stíšenie, pôst a prípravu na sviatky. S jeho začiatkom sa ľudia vzdávali mäsitých, mastných, ťažkých jedál a gazdiné začínali s pečením. Pripravovalo sa najmä to, čo vydrží až do Vianoc, a tiež to, čo vôňou spríjemní čakanie na najkrajšie sviatky v roku.

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. Foto: Pixabay/Ekki_Bisch

Prvá adventná nedeľa, počas ktorej sa domovy konečne rozsvietia svetlom jednej zo štyroch sviec, je teda ideálna na prípravu toho najtradičnejšieho a najobľúbenejšieho – vanilkových rožkov. V tomto období ich zvyčajne pečie aj uznávaný cukrár Josef Maršálek, ktorý sa s fanúšikmi podelil o svoj recept.

Bývalý hokejista Boris Valábik / Vanilkové rožky.
Prečítajte si tiež: Z jeho kuchárskeho umenia boli všetci paf. Skvelým vanilkovým rožkom od Borisa Valábika neodolá nik

„Klasika všetkých klasík, vanilkové rožky! Kto by im odolal? Sú krehké a tentokrát s rumovou polevou. Pamätajte, radšej ich upečte menej, ale nepoľavujte z kvality ingrediencií. Nie je zač a pekný advent!“ poradil vychýrený cukrár všetkým nadšencom tejto tradičnej pochúťky.

Vanilkové rožky Josefa Maršálka:

