Najviac infarktov a mozgových príhod vzniká v týchto ranných hodinách. Kardiológ pozná tri dôvody
Ak vieme, čo sa v tele odohráva, môžeme sa lepšie chrániť. Niekedy stačí málo.
Infarkt alebo mozgová príhoda prichádza nečakane, no podľa odborníkov to vôbec nemusí byť náhoda. Uznávaný kardiológ Sanjay Kumar v rozhovore pre Hindustan Times upozornil, že existuje konkrétne časové okno, ktoré je pre naše srdce aj mozog najrizikovejšie. A týka sa práve skorého rána, keď väčšina z nás ešte spí alebo sa práve zobúdza.
Kritická ranná hodina
„Toto zistenie môže pomôcť ohrozeným skupinám, ľuďom s vysokým krvným tlakom, poruchami srdcového rytmu, cholesterolom či už existujúcimi kardiovaskulárnymi problémami, lepšie chrániť svoje zdravie,“ vysvetlil Kumar s tým, že infarkty aj mozgové príhody najčastejšie objavujú v ranných hodinách medzi 4:00 a 8:00. Hoci sa mnohým môže zdať, že sa tieto zdravotné krízy dejú náhodne, v skutočnosti majú silnú súvislosť s prirodzeným fungovaním nášho organizmu.
„Ranná zraniteľnosť vychádza z cirkadiánneho rytmu – našich vnútorných biologických hodín, ktoré riadia hormóny, krvný tlak aj činnosť srdca,“ vysvetlil kardiológ, ktorý prezradil, aké príznaky by ste si mali všímať ráno. Ak zachytíte prvé signály včas, môžete sebe alebo blízkemu doslova zachrániť život.
Príznaky infarktu:
- tlak alebo ťažoba na hrudi
- bolesť vystreľujúca do ramena alebo sánky
- náhla dýchavica
- nezvyčajné potenie
- výrazná únava hneď po prebudení
Príznaky mozgovej príhody:
- pokles polovice tváre
- slabosť alebo necitlivosť jednej ruky
- nezrozumiteľná, „zahmlená“ reč
Ak sa objaví čo i len jeden z týchto príznakov, treba okamžite volať 112. Prečo je práve skoré ráno najnebezpečnejšie? Odborník uvádza tri hlavné dôvody.