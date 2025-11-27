Slávny otec by bol na ňu hrdý. Charlotte Gottová zatienila aj skúsené speváčky, mieri k vlastnej kariére - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Slávny otec by bol na ňu hrdý. Charlotte Gottová zatienila aj skúsené speváčky, mieri k vlastnej kariére
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní.

Nemôžem za to, že je o 150 rokov mladší! Hana Gregorová a Koptík sa držia osvedčeného receptu na lásku

Mario Cimarro a Bronislava Gregušová / Fotografie herca po zatknutí

Luxusná vila aj bazén boli len ilúzia. Gregušová prezradila, že sa v prípade Cimarra pohli ľady

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Táňa Pauhofová.

Prísna mama právnička jej nič neodpustila. Táňa Pauhofová dnes vie, prečo si nepamätá veľkú časť detstva

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní.

Nemôžem za to, že je o 150 rokov mladší! Hana Gregorová a Koptík sa držia osvedčeného receptu na lásku

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Táňa Pauhofová.

Prísna mama právnička jej nič neodpustila. Táňa Pauhofová dnes vie, prečo si nepamätá veľkú časť detstva

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Márne čakajú, kedy sa mamička vráti domov. Pomôžme Vladovi a jeho deťom zvládnuť náročné obdobie

SLEDUJE NÁS 207 016 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Slávny otec by bol na ňu hrdý. Charlotte Gottová zatienila aj skúsené speváčky, mieri k vlastnej kariére

— Foto: Instagram @charlotte_gottova / reprofoto YouTube SUPRAPHON, skladba Srdce nehasnou

Charlotte sa pripravuje na veľký krok.

Hoci sa rodina Karla Gotta po smrti legendárneho speváka stiahla z verejného života, meno Charlotte Ella sa predsa len pravidelne objavuje tam, kde by to mnohí možno ani nečakali – v hudbe. Dcéra Zlatého slávika bola na očiach už ako malé dievčatko a zdá sa, že gény ju neopúšťajú ani dnes. Kópiou slávneho otca však byť nechce.

Rastúca hviezda

Podľa Šarmu sa 19-ročná Charlotte sa už tretí rok po sebe objavila v rebríčku ankety Český slávik. Tento rok získala 22. miesto a nechala tak za sebou mená ako Ilona Csáková či Debbie, ktoré majú na scéne dlhé roky vybudovanú pozíciu – a to aj napriek tomu, že nekoncertuje, nemá vlastný album a médiám sa vyhýba.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa charlotte_gottova (@charlotte_gottova)

Jej popularita stojí najmä na duete Srdce nehasnou, ktorý naspievala so svojím otcom ešte ako dieťa. Pre mnohých to bol dôkaz, že práve Charlotte môže byť tou, ktorá jedného dňa ponesie Gottovo hudobné dedičstvo ďalej.

Nová etapa

Najnovšie správy naznačujú, že Charlotte sa na hudobnú dráhu vydáva naplno a najmä profesionálne. Zdroje blízke rodine potvrdili, že pracuje na vlastných piesňach, hľadá tím a nesústredí sa na to, aby kopírovala otcov štýl.

„Charlotte chystá vstup na hudobnú scénu. Spieva štýl R&B. Ide si vlastnou cestou, ktorá nie je kópiou jej otca,“ uvádza zdroj citovaný Šarmom.

Cesta, ktorú by jej otec schválil

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…