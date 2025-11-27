Slávny otec by bol na ňu hrdý. Charlotte Gottová zatienila aj skúsené speváčky, mieri k vlastnej kariére
Charlotte sa pripravuje na veľký krok.
Hoci sa rodina Karla Gotta po smrti legendárneho speváka stiahla z verejného života, meno Charlotte Ella sa predsa len pravidelne objavuje tam, kde by to mnohí možno ani nečakali – v hudbe. Dcéra Zlatého slávika bola na očiach už ako malé dievčatko a zdá sa, že gény ju neopúšťajú ani dnes. Kópiou slávneho otca však byť nechce.
Rastúca hviezda
Podľa Šarmu sa 19-ročná Charlotte sa už tretí rok po sebe objavila v rebríčku ankety Český slávik. Tento rok získala 22. miesto a nechala tak za sebou mená ako Ilona Csáková či Debbie, ktoré majú na scéne dlhé roky vybudovanú pozíciu – a to aj napriek tomu, že nekoncertuje, nemá vlastný album a médiám sa vyhýba.
Jej popularita stojí najmä na duete Srdce nehasnou, ktorý naspievala so svojím otcom ešte ako dieťa. Pre mnohých to bol dôkaz, že práve Charlotte môže byť tou, ktorá jedného dňa ponesie Gottovo hudobné dedičstvo ďalej.
Nová etapa
Najnovšie správy naznačujú, že Charlotte sa na hudobnú dráhu vydáva naplno a najmä profesionálne. Zdroje blízke rodine potvrdili, že pracuje na vlastných piesňach, hľadá tím a nesústredí sa na to, aby kopírovala otcov štýl.
„Charlotte chystá vstup na hudobnú scénu. Spieva štýl R&B. Ide si vlastnou cestou, ktorá nie je kópiou jej otca,“ uvádza zdroj citovaný Šarmom.